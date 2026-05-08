Vinculan a proceso a Alexander “N”, alias “Metro 9”, líder de una facción del Cártel del Golfo

Su detención fue realizada el pasado 27 de abril en Reynosa. Crédito: FGR y Redes Sociales.

Este 7 de mayo fue confirmado que un juez de control vinculó a proceso a Alexander “N”, alias “Metro 9” o “R9″, sujeto señalado como líder de “Los Metros” del Cártel del Golfo.

Según información oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los elementos necesarios para acreditarle su probable participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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La detención se produjo tras una orden de cateo ejecutada en la colonia Vicente Guerrero, en Reynosa, Tamaulipas, en el marco de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México el pasado 27 de abril.

En el operativo que fue capturado participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Fiscalía Federal del Estado de Tamaulipas y peritos de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la entidad.

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Alexander Benavides Flores es el nombre completo del imputado, de acuerdo con datos consultados por este medio en el Registro Nacional de Detenciones.

Aseguraron arma larga, cartuchos, cargadores y cuatro vehículos

Durante el operativo, las autoridades detuvieron en flagrancia al Metro 9 y aseguraron un arma de fuego larga con su respectivo cargador, cartuchos, cargadores adicionales, un portacargador, un teléfono celular y cuatro vehículos.

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El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba suficientes ante el juez para obtener la vinculación a proceso, la prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 13 “CPS-Oaxaca” y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Según las autoridades, Alexander “N” se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Esto se sabe sobre la captura del Metro 9 en Reynosa

Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones, Alexander Benavides Flores fue detenido la madrugada del lunes 27 de abril de 2026 a las12:15 horas por elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR, con apoyo de elementos de la SSPC, en una casa habitación de dos plantas color blanco ubicada en la calle Martín Carrera, entre la avenida Adolfo López Mateos y la calle Cuauhtémoc, colonia Vicente Guerrero, Reynosa, Tamaulipas.

Registro Nacional de Detenciones confirma la identidad del Metro 9. Crédito: RND

El código postal del sitio donde fue atrapado es el 88620, según los datos oficiales.

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Al momento de su detención, el Metro 9 vestía playera azul marino, jeans y sandalias color blanco. Fue descrito como un hombre de aproximadamente 1.70 metros de estatura, tez morena, complexión robusta, cabello entrecano y corto, barba de candado y un tatuaje en el brazo izquierdo.

Información en desarrollo...

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