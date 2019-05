"Esto es increíble, es absurdo… ¿Qué hago con usted, besándome en un túnel? Es como un sueño, como si no me estuviera pasando a mí…", dice Lucía sin poder esconder su felicidad. "¿Pero es un sueño bonito, no? ¿O una pesadilla?", le pregunta Bruno. Y ella responde: "Es un sueño hermoso". "Entonces no despertemos…", continúa él.