"Simplemente voy a decir que a mí me harta esta energía negativa, que es constante. Yo no te discuto el lugar que tenés puesto ahí, porque me parece que estás elegida por una gran producción. Vos no sos quién para discutir mi puesto, con trabajo no me meto, yo con el trabajo de la gente no me meto. O sea, vos ocupate de bailar y de trasmitir. Me pareció aburrido, técnicamente prolijo pero aburrido", sentenció el ex Botton Tap.