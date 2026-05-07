Petro habla de “robadera” en Colfuturo tras informe que alerta por presuntas irregularidades con $540.000 millones

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El programa Crédito Beca de Colfuturo quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación revelara presuntas irregularidades en el manejo de más de $540.000 millones de recursos públicos.

La situación provocó una inmediata reacción del presidente Gustavo Petro, quien lanzó fuertes acusaciones contra el reconocido programa de apoyo a estudiantes colombianos que realizan posgrados en el exterior.

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A través de un comunicado oficial divulgado este miércoles 6 de mayo, el Ministerio de Ciencia aseguró que una revisión financiera encontró múltiples hallazgos relacionados con la administración de recursos transferidos por el Estado colombiano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro hace denuncia pública( Federico Ríos)

El informe advierte que gran parte del portafolio financiero habría sido manejado en Panamá y que varios recursos permanecieron inactivos durante años sin generar rendimientos.

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Según la cartera, el 96 % del portafolio estaba invertido en Panamá sin referencias claras dentro de los convenios firmados.

Además, MinCiencias aseguró que para diciembre de 2024 cerca del 93 % de los recursos permanecía “inactivo en cuentas sin rendimientos”, según información conocida por Revista Semana.

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Otro de los hallazgos expuestos en el informe señala que entre 2009 y 2022 los recursos públicos habrían sido administrados sin una separación clara frente a los fondos propios de Colfuturo.

La revisión también identificó presuntos rendimientos financieros estimados en aproximadamente 4.800 millones de pesos mediante un “prorrateo interno no documentado ni reportado”.

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MinCiencias también alertó sobre inconsistencias contables y movimientos financieros relacionados con entidades bancarias y sociedades radicadas en Panamá.

El documento sostiene que, al cierre de 2025, cerca de 100.000 millones de pesos estaban concentrados en depósitos a término dentro de entidades bancarias colombianas con operación en Panamá.

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Igualmente, se menciona un depósito por 144.000 dólares a nombre de una sociedad domiciliada en ese país, sin que, según el Ministerio, se haya podido establecer claramente la relación contractual con el programa.

La cartera también reportó diferencias aritméticas, inconsistencias en reportes financieros elaborados en distintas monedas y ausencia de tasas de conversión claras en algunos documentos revisados.

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Tras conocerse el informe, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y aseguró que existiría una pérdida millonaria de recursos destinados a becas educativas.

“El programa Colfuturo que tanta gente de la prensa defendió era una robadera de dinero”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Petro además afirmó que los recursos “fueron enviados a paraísos fiscales” y aseguró que “hay perdidos 540.000 millones de pesos”.

Las declaraciones del jefe de Estado aumentaron la tensión alrededor de uno de los programas educativos más reconocidos del país, que durante décadas ha financiado estudios de maestría y doctorado de miles de colombianos en universidades internacionales.

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Colfuturo no ha emitido una respuesta oficial frente a los señalamientos realizados por MinCiencias y las acusaciones públicas del presidente Gustavo Petro | Foto vía: Colfuturo

Hasta el momento, Colfuturo no ha emitido una respuesta oficial frente a los señalamientos realizados por MinCiencias y las acusaciones públicas del presidente Gustavo Petro.

Mientras tanto, el Ministerio de Ciencia confirmó que los resultados de la revisión ya fueron puestos en conocimiento de los organismos de control para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado preocupación en sectores académicos y educativos debido al impacto que podría tener sobre futuros beneficiarios del programa y sobre la financiación de estudios de posgrado en el exterior para estudiantes colombianos.