Colombia

Petro habla de “robadera” en Colfuturo tras informe que alerta por presuntas irregularidades con $540.000 millones

El presidente reaccionó tras un informe de MinCiencias que advierte posibles inconsistencias financieras en el programa de becas para estudios en el exterior

Guardar
Google icon
- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
- crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El programa Crédito Beca de Colfuturo quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación revelara presuntas irregularidades en el manejo de más de $540.000 millones de recursos públicos.

La situación provocó una inmediata reacción del presidente Gustavo Petro, quien lanzó fuertes acusaciones contra el reconocido programa de apoyo a estudiantes colombianos que realizan posgrados en el exterior.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado oficial divulgado este miércoles 6 de mayo, el Ministerio de Ciencia aseguró que una revisión financiera encontró múltiples hallazgos relacionados con la administración de recursos transferidos por el Estado colombiano.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el palacio presidencial en Bogotá, en marzo DE 2026
El presidente de Colombia, Gustavo Petro hace denuncia pública( Federico Ríos)

El informe advierte que gran parte del portafolio financiero habría sido manejado en Panamá y que varios recursos permanecieron inactivos durante años sin generar rendimientos.

PUBLICIDAD

Según la cartera, el 96 % del portafolio estaba invertido en Panamá sin referencias claras dentro de los convenios firmados.

Además, MinCiencias aseguró que para diciembre de 2024 cerca del 93 % de los recursos permanecía “inactivo en cuentas sin rendimientos”, según información conocida por Revista Semana.

Otro de los hallazgos expuestos en el informe señala que entre 2009 y 2022 los recursos públicos habrían sido administrados sin una separación clara frente a los fondos propios de Colfuturo.

La revisión también identificó presuntos rendimientos financieros estimados en aproximadamente 4.800 millones de pesos mediante un “prorrateo interno no documentado ni reportado”.

MinCiencias también alertó sobre inconsistencias contables y movimientos financieros relacionados con entidades bancarias y sociedades radicadas en Panamá.

El documento sostiene que, al cierre de 2025, cerca de 100.000 millones de pesos estaban concentrados en depósitos a término dentro de entidades bancarias colombianas con operación en Panamá.

Igualmente, se menciona un depósito por 144.000 dólares a nombre de una sociedad domiciliada en ese país, sin que, según el Ministerio, se haya podido establecer claramente la relación contractual con el programa.

La cartera también reportó diferencias aritméticas, inconsistencias en reportes financieros elaborados en distintas monedas y ausencia de tasas de conversión claras en algunos documentos revisados.

Tras conocerse el informe, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y aseguró que existiría una pérdida millonaria de recursos destinados a becas educativas.

“El programa Colfuturo que tanta gente de la prensa defendió era una robadera de dinero”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Petro además afirmó que los recursos “fueron enviados a paraísos fiscales” y aseguró que “hay perdidos 540.000 millones de pesos”.

Las declaraciones del jefe de Estado aumentaron la tensión alrededor de uno de los programas educativos más reconocidos del país, que durante décadas ha financiado estudios de maestría y doctorado de miles de colombianos en universidades internacionales.

Esta convocatoria otorga hasta un 80 % de beca a quienes regresen y cumplan ciertos requisitos para aplicar su conocimiento en Colombia. Foto vía: Colfuturo
Colfuturo no ha emitido una respuesta oficial frente a los señalamientos realizados por MinCiencias y las acusaciones públicas del presidente Gustavo Petro | Foto vía: Colfuturo

Hasta el momento, Colfuturo no ha emitido una respuesta oficial frente a los señalamientos realizados por MinCiencias y las acusaciones públicas del presidente Gustavo Petro.

Mientras tanto, el Ministerio de Ciencia confirmó que los resultados de la revisión ya fueron puestos en conocimiento de los organismos de control para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado preocupación en sectores académicos y educativos debido al impacto que podría tener sobre futuros beneficiarios del programa y sobre la financiación de estudios de posgrado en el exterior para estudiantes colombianos.

Google icon

Temas Relacionados

Gustavo PetroColfuturosFondosDinero perdidoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Recibo partidos y no bandidos”: Paloma Valencia responde a críticas por alianzas con sectores tradicionales

La candidata defendió los acuerdos políticos de su campaña y aseguró que no gobernará con congresistas cuestionados por corrupción

“Recibo partidos y no bandidos”: Paloma Valencia responde a críticas por alianzas con sectores tradicionales

Conductores podrán quedar exentos del pico y placa en Bogotá sin pagar: así funciona el beneficio para 2026

La Secretaría de Movilidad mantiene activa una excepción gratuita para ciertos vehículos que cumplan requisitos específicos y realicen un trámite virtual

Conductores podrán quedar exentos del pico y placa en Bogotá sin pagar: así funciona el beneficio para 2026

Colombia será consagrada al Inmaculado Corazón de María el próximo 13 de mayo: detalles del Cuarto Rosario Nacional por la paz

La jornada incluirá actos litúrgicos en la Catedral Primada de Colombia y en la Plaza de Bolívar de Bogotá, con rezo del rosario, eucaristía, adoración y una procesión con antorchas

Colombia será consagrada al Inmaculado Corazón de María el próximo 13 de mayo: detalles del Cuarto Rosario Nacional por la paz

Dian podría embargar cuentas y tarjetas de crédito a contribuyentes morosos: así puede saber si está en riesgo

La entidad advirtió que quienes incumplan sus obligaciones tributarias podrían enfrentar procesos de embargo sobre cuentas bancarias y otros productos financieros

Dian podría embargar cuentas y tarjetas de crédito a contribuyentes morosos: así puede saber si está en riesgo

“Pedían el 10 % para entregar contratos”: Carlos Carrillo ampliará denuncia por corrupción en Fondo Adaptación

El director de la UNGRD acudirá ante la Procuraduría para entregar nuevas evidencias sobre presuntas irregularidades en contratos relacionados con La Mojana

“Pedían el 10 % para entregar contratos”: Carlos Carrillo ampliará denuncia por corrupción en Fondo Adaptación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Shakira reveló el secreto detrás de su energía imparable en el escenario durante su gira mundial

Shakira reveló el secreto detrás de su energía imparable en el escenario durante su gira mundial

Juanda Caribe y Mariana Zapata sacudieron ‘La casa de los famosos’ al hablar de una ruptura por cámaras: “Te quiero”

Ana Valencia, cantante del dúo Ana y Jaime, fue operada de urgencia: su familia pidió ayuda

Kate Walsh, la estrella de ‘Grey’s Anatomy’, está en Colombia: apareció disfrutando de Cartagena en medio del rodaje de una nueva película

Goyo habló de la transformación del amor hacia Tostao: “Es medio friki ver a tu marido como un amigo o un hermano”

Deportes

Tolima dio un paso enorme en la Copa Libertadores: goleó a Nacional de Uruguay por 3-0 en Ibagué

Tolima dio un paso enorme en la Copa Libertadores: goleó a Nacional de Uruguay por 3-0 en Ibagué

América de Cali enderezó el rumbo en la Copa Sudamericana venciendo con autoridad a Alianza Atlético

Luis Díaz y Luis Javier Suárez lideraron el ranking de fichajes más influyentes de la temporada 2025/26

Independiente Santa Fe empató 1-1 ante Corinthians por Copa Libertadores

Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en la Copa Libertadores: otro duelo clave para seguir soñando con los octavos