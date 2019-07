"A mí me gustaría casarme, pero a él no le fascina. Es más, la última vez que lo hablamos me dijo que era mucha plata y que mejor la invirtiéramos en hacer un cuarto más en la casa. Pero yo lo miro desde otro lugar. Yo quisiera entrar con mi papá del brazo, que mis sobrinos, o Mulata (su perra) nos traigan los anillos. Me gustan esas cosas, me parece súper romántico y sería un broche hermoso. Además, tendríamos el recuerdo de las fotos, que vengan nuestros amigos. Ya tendríamos una fecha para festejar el aniversario después", se sinceró.