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“Mis chats están en poder de alguien”: Paloma Valencia denuncia presunto hackeo y acude a Jaime Lombana

La candidata presidencial aseguró que recibió información sobre una posible interceptación de sus comunicaciones

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FOTO DE ARCHIVO. La candidata presidencial, Paloma Valencia REUTERS/Sergio Acero
FOTO DE ARCHIVO. La candidata presidencial, Paloma Valencia REUTERS/Sergio Acero

La candidata presidencial Paloma Valencia denunció que su teléfono celular y sus cuentas de mensajería instantánea habrían sido hackeadas, situación que calificó como grave en medio de la campaña electoral de 2026.

La revelación se produjo durante una entrevista con la periodista Vicky Dávila, donde la dirigente del Centro Democrático afirmó que recientemente recibió información sobre una posible interceptación ilegal de sus comunicaciones privadas.

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“Me ha llegado información de que alguien hackeó mi teléfono y que mis chats están en poder de alguien”, aseguró Valencia, según información conocida por Revista Semana.

La candidata manifestó su preocupación porque, además de conversaciones relacionadas con su actividad política, en su celular también reposan comunicaciones personales y familiares.

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Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Cristián Bayona, Colprensa
Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Paloma Valencia confirmó que le otorgó poder al reconocido abogado penalista Jaime Lombana para que adelante las acciones legales y se esclarezca lo ocurrido.

La aspirante presidencial señaló que espera que las autoridades judiciales investiguen si existe algún tipo de interceptación en curso y bajo qué circunstancias se estaría realizando.

“Mis comunicaciones privadas no tienen que estar en poder de nadie, las autoridades deberían decirme si me están interceptando y con qué finalidad”, expresó durante la entrevista.

El caso tomó relevancia política luego de que la periodista Vicky Dávila le preguntara a Valencia si el presunto hackeo podría tener relación con un reciente mensaje publicado por Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.

En esa publicación, el abogado y candidato presidencial afirmó que había recibido información sensible relacionada con chats y conversaciones de campañas políticas y funcionarios del Gobierno nacional.

Sin embargo, Paloma Valencia descartó inicialmente que ese mensaje estuviera relacionado directamente con ella.

La candidata aseguró que no mantiene conversaciones políticas con el ministro del Interior y afirmó que serán las autoridades las encargadas de establecer si existe alguna conexión entre ambos hechos.

“No creo que ese trino tenga relación conmigo porque no tengo conversaciones políticas con el Ministro del Interior”, puntualizó.

La denuncia se produce en medio de un ambiente político marcado por fuertes tensiones entre campañas presidenciales, acusaciones cruzadas y enfrentamientos públicos entre varios candidatos de cara a las elecciones de 2026.

Jaime Lombana
Jaime Lombana

En las últimas semanas, Valencia ha protagonizado múltiples controversias políticas relacionadas con debates presidenciales, críticas al Gobierno Petro y choques con otros aspirantes presidenciales.

La dirigente del Centro Democrático insistió en que, aunque no tiene nada que ocultar, considera extremadamente delicado que existan posibles accesos ilegales a información privada en plena contienda electoral.

La candidata también advirtió sobre el impacto que un hecho de este tipo podría tener sobre las garantías democráticas y la seguridad de quienes participan en el proceso político.

El abogado Jaime Lombana, quien asumirá la representación jurídica del caso, es uno de los penalistas más reconocidos del país y ha participado en procesos judiciales de alto perfil político y mediático.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre las declaraciones de Paloma Valencia ni sobre una eventual investigación relacionada con el presunto hackeo denunciado por la candidata presidencial.

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