"Justo era el capítulo en el que yo saltaba de un puente. Rufina me miró y me dijo '¿por qué saltaste, mamá?'", contó la actriz, recreando el llanto de su hija. "Y yo le dije 'Rufi, es una doble'. Y ella me decía 'no me mientas'", agregó la actriz en una entrevista con Jorge Lanata en Hora 25 por TN.