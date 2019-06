Vicuña protagoniza la ficción junto a Gonzalo Heredia, el español Albert Baró, Delfina Chaves y y su novia, Eugenia China Suárez. Al respecto, la actriz española asegura que eso no fue un impedimento a la hora de "dar todo" frente a las cámaras. "Ella no me vino a decir nada ni me marcó ningún límite. Benjamín y yo somos dos profesionales que entendemos cómo es esto", explica quien hizo un casting para su personaje y recién le confirmaron que había quedado dos semanas después: "Fue un montón de tiempo, pero yo estaba segura que me darían el papel".