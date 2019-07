"Estoy de vacaciones. Me estoy cagando de la risa de esto desde que me levanté a la mañana. Es bizarro pero entiendo por dónde viene todo. Chicos, lo único que voy a decir es que no tengo nada que ver con esto. Yo salto y voy a hablar por primera vez y nada más. A mi no me interesa ser una figura pública, no me interesa el Bailando, me han ofrecido todo y me chupa todo un huevo. Lo único que quiero aclarar para que no manches mi nombre, le hablo al abogado ese que salió a hablar de mí, sin conocerme, sin tener idea", arrancó Sofía, haciendo alusión a Juan Manuel Dragani, el letrado de Nannis, quien se encontraba escuchándola desde un móvil.