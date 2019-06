"Estoy en pareja y contenta", dijo Rocío Marengo en una entrevista con el ciclo Cortá por Lozano. "Él me acompañó en momentos de mi carrera, como cuando hice la tapa de Playboy, me apoyó. O cuando entré a un reality. A él no fue lo que más le gustó, pero se la bancó. A veces nos tomábamos nuestro tiempo porque él no estaba de acuerdo y yo me mantenía firme en el trabajo", señaló.