A la hora de resumir sus días de niña, dice que la suya fue una infancia "distinta" y explicó: "Trabajo desde los nueve años por elección propia y después de insistir mucho y convencer a mis papás de hacerlo. Tengo 8 hermanos. Mis Navidades y cumpleaños no eran iguales a los de los demás. Eran maravillosos. Fui tía a los 5 y de ahí en más no pararon de reproducirse, cosa que tampoco pasaba en las otras casas. Perdí a mi papá a los 10 y a mis abuelos en esos mismos años, eso me marcó".