Por su parte, destacó que "estamos en una televisión muy autoreferencial en la cual los periodistas, que tenemos una función, nos ponemos en el centro de la escena y contamos cuestiones íntimas y privadas" y se diferenció: "Cada uno que haga lo que quiera. Yo no me voy a subir a este juego. No voy a hablar. No voy a revelar ningún detalle íntimo de mi vida ni de las personas de familia, ni de quienes hoy no están".