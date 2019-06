"La certificación es actual, la tienen ahí a la vista. Ahí hay profesionales, no solamente del derecho sino también de distintas ciencias, entre ellas la psicología. Yo, personalmente, si fuese médico, psiquiatra o licenciado en psicología, para esbozar una opinión de una persona, y sobre todo si voy a criticar a un profesional, desearía por lo menos entrevistarlo. Entonces, en ese sentido, permítanme no estar de acuerdo con su opinión, pero esto se los digo con sumo respeto", expresó cuando Soledad Larghi, una de las panelistas del ciclo, dejó entrever que los estudios médicos a los que estaba haciendo referencia Burlando no eran actuales.