Crimen y Justicia

La policía frustró el golpe de una banda de boqueteros en un mayorista de Chascomús: hay dos detenidos

Los sospechosos, oriundos de Adrogué, fueron descubiertos tras haber ingresado al comercio por un agujero hecho en una de las paredes

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Una banda de boqueteros fue capturada infraganti

Una banda de boqueteros intentó robar un hipermercado mayorista en Chascomús durante la madrugada del sábado pasado. La policía intervino a tiempo y detuvo a dos sospechosos cuando intentaban escapar del lugar.

Según informaron fuentes policiales, el episodio comenzó cuando desde el sistema de monitoreo privado se comunicaron con el servicio de emergencias 911 para alertar un robo en proceso en el predio comercial.

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Minutos después, los móviles de la Estación de Policía Comunal Chascomús llegaron al lugar y encontraron un boquete en uno de los laterales del galpón. En ese momento, uno de los sospechosos que estaba en el exterior ingresó rápidamente al local, lo que dio inicio a una persecución a pie por parte del personal policial.

Detenidos por intentar robar un mayorista en Chascomús
Uno de los boquetes que hicieron los delincuentes

Durante la búsqueda dentro del galpón, los efectivos hallaron primero a uno de los involucrados en el depósito y, poco después, ubicaron al segundo escondido en la parte superior del sector de electrodomésticos. Ambos quedaron detenidos en el lugar y se incautaron herramientas utilizadas para abrir el boquete.

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Los detenidos fueron identificados como Cesar Martín Ruiz Diaz, de 41 años, y Gabriel Nicolás Albornoz, de 28. Ambos tienen domicilio registrado en Adrogué. El primero se dedica a la pintura mientras que Albornoz trabaja en la venta de electrodomésticos.

Detenidos por intentar robar un mayorista en Chascomús
Los detenidos son oriundos de Adrogué
Detenidos por intentar robar un mayorista en Chascomús
El segundo ladrón capturado

Los dos delincuentes fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 de Chascomús, del Departamento Judicial Dolores, a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja.

El caso fue caratulado como robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa.

Detenidos por intentar robar un mayorista en Chascomús
En este sector intentó esconderse uno de los detenidos
Detenidos por intentar robar un mayorista en Chascomús
Otro de los agujeros realizados por los boqueteros

Un caso reciente

El mes pasado, una banda de boqueteros fue detenida por la Policía de la Ciudad cuando intentaba robar una agencia de lotería y transferencias internacionales en el barrio porteño de Recoleta. Los tres sospechosos, dos argentinos y un ciudadano peruano, fueron descubiertos en pleno acto dentro del local ubicado sobre la avenida Córdoba al 2600.

El operativo se inició después de que se activara la alarma del local de lotería. Al llegar, los oficiales de la Comisaría Vecinal 2-B no notaron movimientos raros desde el exterior, pero vieron que la puerta del comercio de cosmética vecino estaba entreabierta.

Al ingresar, encontraron a dos ladrones junto a un boquete abierto en la pared que unía ambos negocios. Uno de ellos tenía una maza, usada para romper la división entre los locales.

Boquete grande en una pared de color claro con escombros de ladrillos y yeso en el suelo, junto a un martillo. Un oficial se ve al fondo
La Policía de la Ciudad frustró un robo contra un local de lotería en Recoleta

El agujero había sido hecho a ras del piso y tenía el tamaño suficiente para que una persona pasara de un local al otro. Los policías atravesaron el boquete y, ya dentro de la agencia de lotería, encontraron al tercer integrante de la banda. El lugar estaba en completo desorden, con cajas, muebles y papeles revueltos.

En la requisa, los efectivos hallaron casi dos millones de pesos en poder de dos de los detenidos. Ese dinero había sido sacado de la caja registradora del local. También secuestraron herramientas usadas para el robo, como una barra de hierro empleada para forzar la persiana y la puerta del comercio de cosmética.

Los arrestados fueron un hombre de 40 años, un joven de 26 y un ciudadano peruano de 31.

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