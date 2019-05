En ese sentido, Burlando manifestó sobre Darthés: "El no está bien, ha tenido hasta sentimientos y conductas de autoflagelación". Luego, dio más detalles sobre este momento que atraviesa el actor: "Lastimarse, bajar los brazos, no querer trabajar más, no querer vivir más. No llegó a hacerse daño, él está muy controlado. Cuando su señora viaja a la Argentina, él se queda siempre con gente. Esta situación de ocio no ayuda tampoco".