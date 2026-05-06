Marina rescata a 11 personas y asegura bultos de cocaína tras operaciones en el Océano Pacífico

Suman más de 60 toneladas de drogas aseguradas durante la administración de Claudia Sheinbaum (Gabinete de Seguridad)

Como resultado de tres operaciones en el Océano Pacífico, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) incautaron más de 60 bultos con droga, además de que rescataron a 11 individuos que estaban naufragando.

Los hechos fueron informados por el Gabinete de Seguridad el 6 de mayo, las acciones fueron realizadas en Guerrero y Colima.

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Adempas, fue compartido un breve video que muestra parte de las acciones realizadas por los agentes de la Semar.

El video incluye escenas nocturnas de transferencia de individuos entre embarcaciones y tomas diurnas de buques navales en puerto. Se observa a personal uniformado de la Marina transportando bultos.

Las tres acciones en el mar

En una primera intervención, los uniformados realizaron un despliegue operativo a 180 millas náuticas (a unos 334 kilómetros) al suroeste de Acapulco, Guerrero.

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Una patrulla oceánica detectó que había bultos flotando en el mar, los cuales contenían paquetes con las características de la cocaína. Cabe destacar que fue a aproximadamente cuatro kilómetros del punto donde estaban los empaques con droga que fueron restacados 11 náufragos.

A las personas se les realizó valoración médica, fueron valorados en buen estado de salud y fueron entregados a las autoridades migratorias tras llegar al puerto de Manzanillo.

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(Gabinete de Seguridad)

Mientras que, en una segunda acción, los elementos de la Semar revisaron un buque que arribó al puerto de Manzanillo. Al interior de la unidad había site bultos con posible cocaína, específicamente en el interior de un buque porta contenedores.

Además, fueron ubicadas “tres personas de sexo masculino de nacionalidad extranjera, quienes viajaban como polizontes, mismos que fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, según destaca el reporte de las autoridades federales.

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La tercer incautación fue resultado del recuperamiento de 34 bultos que fueron hallados a aproximadamente 435 kilómetros de la costa de Acapulco, Guerrero.

Dichos bultos fueron recuperados por unidades de superficie de la Armada de México y posteriormente fueron llevados al puerto de Huatulco para ser entregados a las autoridades.

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El reporte de las autoridades federales establece que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han sido incautadas 65.5 toneladas de carga ilícita en el mar.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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