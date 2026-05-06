México

Marina rescata a 11 personas y asegura bultos de cocaína tras operaciones en el Océano Pacífico

En uno de los operativos fueron aseguradas tres personas, quienes fueron presentadas ante la FGR

Guardar
Google icon
Marina rescata a 11 personas y asegura bultos de cocaína tras tres operaciones en el Océano Pacífico
Suman más de 60 toneladas de drogas aseguradas durante la administración de Claudia Sheinbaum (Gabinete de Seguridad)

Como resultado de tres operaciones en el Océano Pacífico, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) incautaron más de 60 bultos con droga, además de que rescataron a 11 individuos que estaban naufragando.

Los hechos fueron informados por el Gabinete de Seguridad el 6 de mayo, las acciones fueron realizadas en Guerrero y Colima.

PUBLICIDAD

Adempas, fue compartido un breve video que muestra parte de las acciones realizadas por los agentes de la Semar.

El video incluye escenas nocturnas de transferencia de individuos entre embarcaciones y tomas diurnas de buques navales en puerto. Se observa a personal uniformado de la Marina transportando bultos.

Las tres acciones en el mar

En una primera intervención, los uniformados realizaron un despliegue operativo a 180 millas náuticas (a unos 334 kilómetros) al suroeste de Acapulco, Guerrero.

PUBLICIDAD

Una patrulla oceánica detectó que había bultos flotando en el mar, los cuales contenían paquetes con las características de la cocaína. Cabe destacar que fue a aproximadamente cuatro kilómetros del punto donde estaban los empaques con droga que fueron restacados 11 náufragos.

A las personas se les realizó valoración médica, fueron valorados en buen estado de salud y fueron entregados a las autoridades migratorias tras llegar al puerto de Manzanillo.

Marina rescata a 11 personas y asegura bultos de cocaína tras tres operaciones en el Océano Pacífico
(Gabinete de Seguridad)

Mientras que, en una segunda acción, los elementos de la Semar revisaron un buque que arribó al puerto de Manzanillo. Al interior de la unidad había site bultos con posible cocaína, específicamente en el interior de un buque porta contenedores.

Además, fueron ubicadas “tres personas de sexo masculino de nacionalidad extranjera, quienes viajaban como polizontes, mismos que fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, según destaca el reporte de las autoridades federales.

La tercer incautación fue resultado del recuperamiento de 34 bultos que fueron hallados a aproximadamente 435 kilómetros de la costa de Acapulco, Guerrero.

Dichos bultos fueron recuperados por unidades de superficie de la Armada de México y posteriormente fueron llevados al puerto de Huatulco para ser entregados a las autoridades.

El reporte de las autoridades federales establece que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han sido incautadas 65.5 toneladas de carga ilícita en el mar.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Google icon

Temas Relacionados

SemarMarinaGuerreroAcapulcoColimaManzanilloNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS saluda a miles de ARMY desde Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum EN VIVO: euforia invade el Zócalo

La banda de K-pop se presentará durante 3 noches en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México

BTS saluda a miles de ARMY desde Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum EN VIVO: euforia invade el Zócalo

Cómo eliminar manchas de sudor en playeras con vinagre

Las manchas de sudor en playeras blancas pueden quitarse de manera sencilla y segura usando vinagre blanco, una alternativa casera que ofrece una solución segura y económica para el cuidado de la ropa

Cómo eliminar manchas de sudor en playeras con vinagre

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de mayo? Líneas 2, 3 y 7 del STC presentan retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de mayo? Líneas 2, 3 y 7 del STC presentan retrasos

Secretaría anticorrupción multa e inhabilita a distribuidora de medicamentos por falsear documentación en contrato con el IMSS

La empresa, señalada en años pasados por irregularidades en su registro, es originaria de Veracruz

Secretaría anticorrupción multa e inhabilita a distribuidora de medicamentos por falsear documentación en contrato con el IMSS

Ignacio Mier analiza mover la elección judicial de 2027: Senado alista posible periodo extraordinario

Legisladores y magistrados evalúan ajustes al calendario electoral por la coincidencia de comicios nacionales

Ignacio Mier analiza mover la elección judicial de 2027: Senado alista posible periodo extraordinario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos simultáneos en Querétaro

Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos simultáneos en Querétaro

Balean fachada de casa e incendian autos en fraccionamiento de Sinaloa

Revelan que el novio de Valentina planeó su asesinato y el de su familia en Azcapotzalco, al otro día visitó a su nueva pareja

De la sierra sinaloense al crimen global: los narcos de Badiraguato

Estrategia antiterrorista de Donald Trump prioriza eliminación de cárteles y advierte medidas contra gobiernos cómplices

ENTRETENIMIENTO

BTS saluda a miles de ARMY desde Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum EN VIVO: euforia invade el Zócalo

BTS saluda a miles de ARMY desde Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum EN VIVO: euforia invade el Zócalo

BTS en el Zócalo: cuántas personas reuniría el grupo en concierto, según la IA

Así fue la emotiva reacción de Carlos Villagrán, Quico en el Chavo del 8, al conocer a Lionel Messi

Babasónicos regresa al Palacio de los Deportes: fecha y preventa para la banda argentina de rock alternativo

Facción del fandom de BTS rechaza que la banda se relacione con Claudia Sheinbaum y lanzan comunicado

DEPORTES

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri

Liga MX en vivo: todos los encuentros, horarios y transmisiones de los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026

Así llegó Carlos Acevedo a la concentración de la Selección Mexicana tras polémica con jugadores

No fue Javier Aguirre: revelan quién autorizó a Toluca la convocatoria de Alexis Vega y Jesús Gallardo

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reveló que Eduardo Lamazón tuvo "meses complicados" antes de fallecer