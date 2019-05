Anita no se sorprendió por la ausencia del denunciante: "Según su defensor tienen un grave problema de salud que no le permite viajar solo, no tendrá con quien viajar. No presentó certificado médico, lo hará después donde dará su diagnóstico. No me interesa si quiere venir físicamente o hacerlo a través de Skype. Yo no tengo problema. Yo seguiré sosteniendo mi verdad y será decisión de la jueza si la causa se cae o no".