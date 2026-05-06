Gustavo Petro usó el caso de la Ungrd para advertir un ‘ataque’ contra Nicolás Petro: “Exhibe a mi nieto y quiere poner presa a su madre”

Gustavo Petro señaló que la Fiscalía busca poner preso a Nicolás Petro y Laura Ojeda, a la vez que la exposición de su nieto Luka - crédito Presidencia - @nicolaspetrob/Instagram

El presidente Gustavo Petro elevó el tono de sus señalamientos contra la Fiscalía General de la Nación y advirtió sobre lo que, según él, constituye una ofensiva judicial que alcanza a su entorno familiar.

En su pronunciamiento, sostuvo que las autoridades buscan afectar a Laura Ojeda, pareja de su hijo primogénito Nicolás Petro Burgos, y que incluso pretenden exponer a su nieto, Luka, dentro de un proceso que, según su versión, se extiende más allá de lo judicial.

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Las declaraciones del mandatario se suman a una serie de mensajes publicados en su cuenta de la red social X, donde insistió en que existe una intención de ‘destruir’ su proyecto político a través de actuaciones judiciales.

En su mensaje, el jefe de Estado señaló que la acción institucional no solo recaería sobre su hijo, sino sobre su círculo cercano: “Ahora la fiscal heredera de Burgos no solo quiere poner preso a mi hijo, exhibe a mi nieto, menor de edad, y quiere poner presa a su madre”.

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Gustavo Petro insistió en que existe una intención de afectar su proyecto político y a su familia mediante decisiones judiciales - crédito @petrogustavo/X

Esta fue la razón por la que surgió la crítica de Petro

Petro ubicó sus afirmaciones en medio de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), expediente que mantiene bajo escrutinio a varios exfuncionarios, contratistas y congresistas durante su Gobierno.

Las afirmaciones del presidente conectan dos frentes judiciales que marcan su entorno familiar desde 2023. Por un lado, el proceso contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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Por otro, las investigaciones derivadas del escándalo de la Ungrd, que involucran a exfuncionarios como Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, que señaló presuntas presiones de la Fiscalía para declarar contra integrantes del Gobierno.

Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno Petro, advirtió que la han presionado para testificar en contra del Ejecutivo - crédito Lina Gasca/Colprensa

Ortiz, según versiones conocidas en el expediente, figura dentro del conjunto de testigos del caso junto a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la unidad, respectivamente, que la ubican como pieza relevante en la supuesta red de entrega de sobornos a congresistas.

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¿Por qué Gustavo Petro se fue en contra del fiscal Mario Burgos?

El presidente también aludió a la gestión del saliente fiscal Mario Burgos, que lideró las primeras etapas del caso contra su hijo. Petro cuestionó su actuación en medio del anuncio de retiro del ente acusador tras 18 años de trabajo, con salida prevista para el 11 de mayo. En su mensaje, el mandatario atribuyó a Burgos prácticas que calificó de presión sobre su familia.

Y es que el proceso contra Nicolás Petro se inició en 2023 cuando la Fiscalía abrió investigación por presuntos ingresos irregulares durante la campaña presidencial de 2022. Las autoridades indagan si recursos sin justificación clara financiaron gastos personales del entonces diputado del Atlántico; las hipótesis del caso incluyen lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a partir de movimientos financieros que no coinciden con sus ingresos declarados.

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El caso de Nicolás Petro inició en 2023; la Fiscalía investiga presuntos ingresos irregulares durante la campaña presidencial de 2022 - crédito Colprensa

En el desarrollo del expediente, la defensa del exdiputado cuestionó la forma en que se construyó el material probatorio. Señaló contradicciones en testimonios y selección parcial de elementos de prueba y estas críticas se sumaron a señalamientos sobre filtraciones de videos de captura e interrogatorios, hechos que derivaron en la salida del fiscal Burgos del proceso en julio de 2024.

Petro, en su pronunciamiento, insistió en que las actuaciones judiciales alcanzan ahora a Laura Ojeda y a su hijo Luka. La pareja de Nicolás Petro enfrenta además otro proceso por presunta violación de datos personales en disputa con Day Vásquez, exesposa del exdiputado.

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De esta manera, el presidente utilizó el caso de corrupción en la Ungrd como catapulta para referirse a los procesos judiciales contra su hijo mayor y a las implicaciones que estos tienen en su entorno familiar; señaló presiones de parte de fiscales en investigaciones que calificó como cuestionables.