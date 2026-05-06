Tolosa Paz aseguró que el PJ Federal “no propone candidato a presidente o gobernador”

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz afirmó que el espacio peronista federal lanzado el 1 de mayo en Parque Norte no promueve ninguna candidatura presidencial ni provincial para 2027

Victoria Tolosa Paz ratificó que el espacio peronista federal que se lanzó el 1 de mayo en Parque Norte no tiene ni impulsa ningún candidato a presidente, gobernador o gobernadora de cara a las elecciones de 2027, y defendió la necesidad de anteponer el debate programático a la definición de liderazgos.

“En este espacio político que busca el debate y reordenar las ideas para luego ir construyendo el liderazgo no hay hoy candidato o candidata a presidente de la Nación ni tampoco lo tiene para gobernador o gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, y eso empuja a discutir primero qué proyecto de país queremos y discutir también en cada provincia la propuesta que vamos a elaborar desde el peronismo“, afirmó la diputada nacional en una entrevista por Radio con Vos.

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La postura contrasta con la de otros sectores del movimiento nacional justicialista que ya avanzan con nombres propios. La propia diputada reconoció la existencia de dirigentes con proyección dentro del espacio y mencionó a quienes impulsan las figuras de Axel Kicillof, Sergio Uñac y Ricardo Quintela. “Por suerte hay muchos candidatos y respetamos a quienes impulsan tanto a Axel Kicillof como a Sergio Uñac y Ricardo Quintela”, señaló.

Aun así, marcó una diferencia con ese enfoque: “Nosotros elegimos no poner ninguna candidatura por delante, porque primero queremos dar la discusión sobre qué proyecto de país queremos y, por supuesto, también de provincia”.

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Tolosa Paz defendió las internas como mecanismo de fortalecimiento del peronismo (Maximiliano Luna)

Esa decisión de no fijar un liderazgo anticipado es, según Tolosa Paz, lo que distingue al espacio de otras corrientes internas. El armado —que tiene entre sus principales impulsores a Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), junto a Guillermo Michel y Federico Achával— convocó el pasado 1 de mayo a 4.092 dirigentes y militantes de todo el país bajo la consigna “El peronismo debate”.

La amplitud de esa convocatoria fue, precisamente, una consecuencia directa de la ausencia de candidaturas: sin nombres que polaricen, el armado pudo abrazar a referentes de todas las provincias, desde concejales e intendentes hasta ex gobernadores y legisladores nacionales y provinciales.

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Sobre las PASO, Tolosa Paz fue categórica. “Hay que defenderlas y queremos que estén presentes para dar la discusión de cara a toda la sociedad. Seguramente, a partir de esa instancia, iremos a un proceso de síntesis”, sostuvo.

La diputada también advirtió que la falta de competencia interna en experiencias previas tuvo costos electorales concretos: “Para nosotros, los escenarios en los que esa disputa no se pudo dar nos han limitado en la competitividad que debe tener el movimiento nacional justicialista”.

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El espacio "El Peronismo Debate" se lanzó el 1 de mayo en Parque Norte con dirigentes de todas las provincias del país

Lejos de ver en las internas una fuente de debilitamiento, Tolosa Paz las presentó como una herramienta de fortalecimiento: “Lejos de pensar que las internas nos dividen, creemos que fortalecen cuando hay ideas claras y no se imponen candidaturas naturales preexistentes”. La frase sintetiza la lógica del espacio: primero el programa, después los nombres.

El encuentro del 1 de mayo en Parque Norte duró desde las 9:30 hasta las 16:00 e incluyó tres paneles sobre economía, producción, trabajo y desarrollo federal, seguidos de un acto central con representantes de San Luis, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos y Buenos Aires, entre otras provincias. También tomaron la palabra los secretarios de la CGT, Jorge Sola y Christian Jerónimo.

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La jornada cerró con un documento titulado “Primero las ideas”, redactado por Olmos con el aval de todo el espacio, que planteó la necesidad de revisar “los ejes centrales del modelo económico, social, cultural, político e institucional que el peronismo tiene que proponerle a la sociedad”.

Tolosa Paz anunció que el espacio continuará con encuentros en el interior del país. “Nos van a ver en distintas provincias impulsando la discusión que creemos necesaria para representar a los sectores productivos e industriales del interior y avanzar en la construcción de un peronismo con base territorial, representativo de la Argentina productiva”, concluyó.

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