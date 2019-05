"¿Te arrepentiste?", indagó entonces su colega. "No. Imaginate separarte y quedarte con un hijo sola, cuidarlo sola… No digo que no quiero tener un hijo, me encantaría, pero estaba en China, con otro idioma. Me imaginaba embarazada en China…", contó, para luego agregar que "tampoco me sentía preparada mentalmente".