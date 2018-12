A la actriz se le han adjudicado breves romances ocasionales que niega, lo que no significa que no sean ciertos: besos en la barra de un boliche con el mexicano Diego Boneta, el protagonista de la serie de Luis Miguel -curiosamente ella lo sigue en Instagram, y él a ella, poco caballero, no-, antes con el actor Nico Furtado y después con un tal Martín Baclini. En ambos casos hubo testigos de apasionados besos, pero ella dice que no, que no y que no.