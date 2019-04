La propia Screpante al referirse a los motivos de su ruptura con el jugador, dejó entrever los motivos que hoy significan reclamarle por lo que no ganó económicamente estando a su lado: "En los ocho años que estuvimos juntos tuvimos una sola crisis en la que nos separamos tres meses. Creo que esta separación era necesaria porque no teníamos proyectos como pareja, no estábamos en la misma sintonía", afirmó recientemente en una entrevista.