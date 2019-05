"Cuando era chico no estaban las redes sociales, pero si estaban las amistades, las malas lenguas y las burlas, pero todo lo fui asimilando durante el tiempo. Hoy trato de encaminar a los chicos que pasan por lo que yo pasé, los aconsejo. En mi no existe la palabra 'no puedo'. Siempre hay que intentarlo", reconoció el destacado participante.