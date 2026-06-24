Resultados del Mundial 2026 HOY, 24 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, tablas, horarios y canal TV en Perú

Grupos A, B y C del Mundial 2026 entran en definición. Crédito: Agencias

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su momento más decisivo. Este miércoles 24 de junio se disputa la tercera y última jornada, en la que se definirán los últimos clasificados a los dieciseisavos de final. Con varios cupos aún en juego, doce selecciones saldrán al campo con la misión de asegurar su continuidad en el torneo y mantenerse en la lucha por levantar el trofeo más codiciado del fútbol mundial.

En el Grupo A, México afrontará su último compromiso con la tranquilidad de haber sellado su clasificación anticipadamente. Sin embargo, la pelea por los demás boletos estará al rojo vivo entre Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa. Al mismo tiempo, Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia y Herzegovina buscarán avanzar en una definición que promete emociones hasta el último minuto en el Grupo B.

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La jornada también tendrá como protagonistas a Marruecos, Brasil, Escocia y Haití, selecciones que cerrarán la actividad del Grupo C con la clasificación en juego. Con partidos en horario simultáneo y mucho por definir, el Mundial vivirá un día clave antes del inicio de las rondas eliminatorias.

Partidos y resultados de hoy, miércoles 24 de junio:

- Suiza vs Canadá (14:00 horas / Grupo B)

- Bosnia y Herzegovina vs Qatar (14:00 horas / Grupo B)

- Marruecos vs Haití (17:00 horas / Grupo C)

- Escocia vs Brasil (17:00 horas / Grupo C)

- Sudáfrica vs Corea del Sur (20:00 horas / Grupo A)

- República Checa vs México (20:00 horas / Grupo A)

Brasil y Marruecos en la lucha por clasificar a dieciseisavos del Mundial 2026. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

¿Dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026?

En Perú y el resto de Sudamérica, el Mundial 2026 se puede seguir por DSports, señal disponible en DirecTV, y también mediante DGO, la plataforma de streaming que transmite todos los partidos en vivo. Además, para el público peruano, América TV y América TVGO emitirán el atractivo encuentro entre Brasil y Escocia.

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En México, la cobertura estará disponible a través de ViX Premium. En Estados Unidos, el duelo podrá verse por FOX en inglés y por Telemundo y Peacock en español para la audiencia latina. Mientras que en España, la transmisión estará a cargo de DAZN, plataforma que posee los derechos del Mundial 2026.

Así está la transmisión de los partidos en Latinoamérica: Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA)

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Se definen los tres primeros grupos

La acción este miércoles 24 de junio comenzará con la definición del Grupo B. Suiza y Canadá, ambos líderes con cuatro puntos, protagonizarán un duelo directo por el primer lugar de la zona y una mejor ubicación de cara a la siguiente ronda. En simultáneo, Qatar y Bosnia y Herzegovina afrontarán una verdadera final, ya que solo suman una unidad y están obligados a ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Más tarde llegará el turno del Grupo C. Marruecos parte como favorito frente a Haití y buscará sellar su boleto a los dieciseisavos de final ante una selección que todavía no ha podido sumar puntos en el torneo. Sin embargo, los haitianos intentarán despedirse de la Copa del Mundo dejando una buena imagen. En el otro encuentro del grupo, Brasil pondrá a prueba su candidatura al título frente a una Escocia que aún sueña con avanzar. La ‘canarinha’ apenas tiene un punto de ventaja sobre los europeos, por lo que no puede permitirse un tropiezo.

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La jornada concluirá con la definición del Grupo A. México, ya clasificado tras imponerse en sus dos primeras presentaciones, intentará cerrar una fase de grupos perfecta cuando se mida con República Checa, que llega necesitada de un triunfo. Al mismo tiempo, Corea del Sur y Sudáfrica disputarán un partido decisivo por la clasificación. Los asiáticos buscan recuperarse de su última derrota, mientras que los africanos pelearán hasta el último minuto por mantenerse con vida en el Mundial 2026.