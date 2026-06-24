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Fabián Cubero reveló el vínculo que lo une a Lionel Scaloni y recordó su llanto en el Mundial de 2022: “Me sigue emocionando”

El exdefensor recordó una amistad nacida en el Mundial Sub-20, revivió el video de su reacción al título de Argentina y habló del cariño que todavía siente por el actual entrenador campeón del mundo

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Fabián Cubero reveló que lloró cuando la selección argentina se consagró campeona del mundo en Qatar 2022 (Video: ODP, Eltrece)

En Otro día perdido (Eltrece), Mario Pergolini mostró al aire un video que dejó en evidencia una faceta de Fabián Cubero que pocos conocen: el exfutbolista de Vélez llorando a lágrima viva cuando Argentina se consagró campeona del mundo en el Mundial 2022. La imagen contrastó con la imagen de hombre duro que suele proyectar y disparó un relato íntimo sobre su vínculo con Lionel Scaloni y los días de gloria del Mundial Sub-20.

“Así como lo ven duro, este muchacho es tierno. Es una persona que llora”, presentó Pergolini antes de mostrar el clip. Cubero, visiblemente emocionado incluso al revivir el momento en el estudio, no intentó disimularlo. “Sí, increíble. Y me sigo emocionando”, admitió. Su pareja, Mica Viciconte, durante la grabación del video, se reía ante la reacción del exdefensor. “Es insólito”, comentó él mismo entre lágrimas y risas mezcladas.

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La explicación de esa emoción tiene raíces que van mucho más atrás que Qatar 2022. Cubero contó que compartió el Mundial Sub-20 junto a quienes hoy forman el cuerpo técnico de la Selección Argentina: Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel, entre otros. Ese torneo los unió con un vínculo que, según el propio Cubero, trasciende lo futbolístico. “Hay una historia muy linda atrás de esto”, dijo, antes de arrancar con el relato.

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Fabián Cubero contó que su emoción por Lionel Scaloni se vincula con la historia que compartieron en el Mundial Sub-20

Cuando el equipo regresó a Argentina tras consagrarse campeón del mundo juvenil, el DT organizó un viaje desde su pueblo natal, Pujato, pasó por Rosario para buscar al arquero Leonardo Franco y a Diego Jesús “Chiquito” Quintana, y se trasladaron todos juntos hasta Mar del Plata. El destino era la casa de la familia Cubero, donde el padre del exfutbolista los esperaba con un lechón preparado. “Estuvimos comiendo juntos, nos divertimos mucho y generamos un vínculo muy lindo”, recordó Cubero en el programa.

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Ese vínculo, según el exdefensor, perduró en el tiempo. “Más allá de que hoy Scaloni está en otra historia, porque obviamente tiene otros compromisos, yo le tengo un afecto muy grande”, reconoció. Y fue justamente ese afecto el que potenció su emoción cuando vio a su excompañero levantar la Copa del Mundo como director técnico de la Selección mayor. “Me emocioné por ellos también”, dijo, en referencia al cuerpo técnico que comparte historia con él.

Cubero también habló sobre las críticas que recibió el entrenador cuando asumió como entrenador de la Selección, en un contexto donde la mayoría de las voces del fútbol argentino cuestionaban su designación por falta de antecedentes como técnico. “Siento que fueron bastante injustos cuando lo castigaron. Siempre se midió que tenés que tener pergaminos para llegar a esa posición”, dijo, aunque aclaró que no desestima a quienes opinaron diferente. “No estoy en contra de los que lo criticaron, porque cada uno tiene su opinión y es válido”, agregó.

Fabián Cubero afirmó que el vínculo con Lionel Scaloni perduró en el tiempo y explicó que le tiene un afecto muy grande
Fabián Cubero afirmó que el vínculo con Lionel Scaloni perduró en el tiempo y explicó que le tiene un afecto muy grande

El exdefensor puso en contexto la llegada de Scaloni al cargo: en aquel momento, la Selección atravesaba uno de sus períodos más complejos. La gestión de Jorge Sampaoli había dejado un tendal de frustraciones, varios jugadores de referencia habían manifestado su deseo de alejarse del seleccionado (incluso Lionel Messi había anunciado su retiro de la Selección), y el público argentino había perdido el entusiasmo por seguir al equipo. “La gente no quería ir a la cancha, no le caía bien la selección argentina”, recordó Cubero.

En ese marco, el DT fue construyendo su camino de a poco, según la lectura del exfutbolista. “Todo eso es lo que fue acomodando Scaloni de a poco y que de a poco se fue construyendo su propio camino”, dijo. Pergolini, por su parte, reconoció que la decisión de apostar por Scaloni fue un acierto del presidente de la AFA, Claudio Tapia: “Si hay que darle una derecha a Tapia en algo, es que entendió que esto funcionaba”.

Para Cubero, la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue la culminación de un proceso de trabajo colectivo que él vivió desde adentro, con el peso extra de haber compartido vestuario con varios de sus protagonistas. “Creo que el Mundial encuadra un poco todo el trabajo que hizo Scaloni y el cuerpo técnico también, porque es un grupo de trabajo”, cerró.

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