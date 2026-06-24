Un Picasso millonario apareció en un operativo antidrogas cerca de París

Recuperan un millonario Picasso robado en un operativo antidrogas cerca de París

La policía de Francia recuperó un cuadro robado de Pablo Picasso durante un operativo antidrogas en los suburbios del sureste de París, un hallazgo que volvió a poner en foco la persistencia del mercado ilegal alrededor de obras del pintor español y la vulnerabilidad de los depósitos especializados en arte.

La obra, autentificada pero todavía no identificada públicamente, fue hallada el 15 de junio en una propiedad vinculada a un presunto narcotraficante en Champigny-sur-Marne. En el mismo procedimiento, los agentes incautaron casi 40 libras de cannabis, equivalentes a unos 18 kilos, 7.000 euros en efectivo y ropa de lujo valorada en 200.000 euros.

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Según Le Parisien, el cuadro pertenece a una mujer de Singapur y su valor asciende a “decenas de millones de euros”, de acuerdo con la información aportada por Alliance Police Nationale, un sindicato policial francés. La pintura forma parte de una serie de retratos que Picasso dedicó a Marie-Thérèse Walter, su modelo y amante en las décadas de 1920 y 1930.

Ese dato responde al núcleo del caso: no se trata de una obra menor, sino de un retrato perteneciente a uno de los ciclos más codiciados del artista. En 2018, otro retrato de Walter de ese período, Woman in Beret and Checkered Dress de 1937, se vendió en Sotheby’s de Londres por 49,8 millones de libras, una suma que el texto fuente equipara a USD 83 millones ajustados por inflación.

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"Femme Assise Pres d'Uune Fenetre (Marie-Therese)" de Pablo Picasso (REUTERS/Peter Nicholls)

Los agentes que encontraron la obra pertenecen a la Brigade des Stupéfiants, la unidad francesa equivalente a la agencia antidrogas de Estados Unidos. El hallazgo se produjo en el curso de una redada y derivó en la detención de seis personas.

Entre los arrestados figura un hombre de 37 años que trabajaba como guardia de seguridad en una empresa parisina especializada en almacenar arte y otros objetos de valor. Citado por el diario francés, el sospechoso admitió haber sustraído el Picasso del depósito en París, aunque sostuvo que lo hizo para exponer fallas en el sistema de seguridad de la compañía.

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Dos de los sospechosos detenidos en un primer momento fueron liberados. Los otros cuatro comparecieron ante un tribunal el 19 de junio y el juicio está previsto para agosto.

Picasso conoció a Walter en 1927, cuando todavía estaba casado con su primera esposa, la bailarina rusa Olga Khokhlova. Según la historia repetida en torno a ese encuentro, el artista, entonces de 45 años, vio a Walter frente a Galeries Lafayette, una tienda departamental de alta gama en París, y le dijo que quería pintar su retrato; ella tenía 17 años.

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Marie-Therese Walter

La relación permaneció en secreto durante años. En 1935, Walter dio a luz a Maya, la hija de ambos, y ese mismo año Picasso se separó de Khokhlova.

Las obras de Picasso han sido durante décadas un objetivo recurrente de redes criminales y robos especializados. En 2024, la policía belga encontró Tête de 1970 en el sótano de una vivienda de Amberes, después de que la pieza hubiera sido robada diez años antes de una casa en Tel Aviv.

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El antecedente más cercano en Francia se remonta a 2022, cuando dos galeristas de París recibieron condenas en suspenso y multas por vender obras robadas de Picasso por un valor superior a USD 15 millones. Ese historial, consignado en el texto original, sitúa la recuperación del retrato en una secuencia más amplia de tráfico y reaparición de piezas del artista.