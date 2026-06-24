River apunta a la vuelta de un héroe de Madrid para reforzar el equipo: el llamado del Chaco Coudet

Chacho Coudet, entrenador de River Plate, llamó a Rafael Santos Borré, con quien coincidió en Inter de Porto Alegre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de un nombre que marcó una era se encuentra en el centro de las negociaciones de River Plate durante el actual mercado de pases. El club de Núñez inició gestiones para concretar el regreso de Rafael Santos Borré, delantero colombiano que, a sus 30 años, juega en el Internacional de Porto Alegre y que ya tuvo un exitoso paso por River entre 2017 y 2021. La dirigencia activó las gestiones tras las complicaciones que surgieron por Giovanni Simeone y la indecisión de regresar al país de Lucas Beltrán pese al acuerdo económico con Fiorentina, club dueño de su pase.

La búsqueda por reforzar el ataque llevó a la comisión directiva a reactivar el contacto con el club brasileño, que muestra buena predisposición a negociar la salida de Borré, motivados principalmente por cuestiones salariales. Si bien aún no se definió si la operación será una compra directa o un préstamo con opción u obligación de compra, la posibilidad de repatriar a uno de los máximos goleadores del ciclo de Marcelo Gallardo empezó a tomar fuerza en las últimas horas.

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Según le confiaron a este sitio, la figura del técnico Eduardo Coudet resulta clave en este escenario. El entrenador de River estableció comunicación directa con el delantero colombiano, quien manifestó su entusiasmo por regresar al club donde, según su entorno, vivió sus mejores años como profesional. El propio Coudet ya había gestionado su llegada a Internacional a principios de 2024, cuando Borré recaló en el club brasileño procedente del Eintracht Frankfurt tras un préstamo en el Werder Bremen. Durante ese breve ciclo coincidieron en diez partidos oficiales en los que el colombiano marcó tres goles y brindó una asistencia, aunque su participación se vio limitada por su convocatoria a la selección de Colombia para disputar la Copa América y la posterior salida del DT.

En el último semestre, Borré acumuló 1.734 minutos en 28 partidos con la camiseta del Inter de Porto Alegre y anotó nueve goles, además de aportar dos asistencias. Su actualidad física es un factor valorado por el cuerpo técnico de River, que considera que el delantero mantiene la capacidad para ejercer presión alta y ofrecer alternativas de juego fuera del área, atributos que lo destacaron durante sus años en Núñez.

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River Plate busca a Rafael Santos Borré, delantero del Inter de Porto Alegre (REUTERS/Sergio Moraes)

De concretarse la operación, el regreso de Borré no pondrá fin a la búsqueda ofensiva del club en este mercado. En paralelo, River sostiene negociaciones por otros nombres para la delantera: la llegada de Ángel Correa continúa en la mesa, mientras que en el Millonario no se dan por vencidos y buscan repatriar a Gio Simeone. Pese a la tajante posición del Torino de solicitar 15 millones de euros por su ficha, el jugador dialogará con los dirigentes italianos para intentar destrabar su salida.

El escenario de River en el mercado de pases está marcado por la multiplicidad de frentes abiertos. El club busca acelerar las gestiones para cerrar cuanto antes la llegada de refuerzos, con la delantera como prioridad para el equipo de Coudet.

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Desde su salida de River Plate en 2021, el nombre de Borré volvió a aparecer en distintos mercados de pases, pero hasta ahora las gestiones nunca llegaron a buen puerto. Esta vez, el contexto y la necesidad de un delantero con experiencia en el club parecen alinear las condiciones para un posible regreso. El primer paso ya está dado: el futbolista dio el visto bueno a la propuesta y espera el avance de las negociaciones entre ambos clubes.

Durante su primer ciclo en River, Borré se consolidó como el máximo goleador de la era Gallardo, con 55 tantos en 149 partidos. Su aporte resultó determinante en la obtención de títulos nacionales e internacionales, incluida la recordada Copa Libertadores 2018. El impacto del colombiano en la historia reciente del club continúa presente en la memoria de los hinchas y en la valoración de la dirigencia actual.

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