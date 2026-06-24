Política

Ritondo explicó por qué el PRO no dio quórum en la sesión que el kirchnerismo impulsaba para interpelar a Adorni

El diputado nacional justificó la postura partidaria explicando que en realidad la convocatoria no tenía un efecto práctico porque había quedado sin efecto. “Era un show mediático y no quisimos ser parte”, enfatizó

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Entrevista a Cristian Ritondo

La sesión convocada para ayer en la Cámara de Diputados naufragó por falta de quórum y el gobierno nacional logró desactivar una nueva embestida opositora contra Manuel Adorni.

Un día después, Cristian Ritondo, referente del bloque PRO, explicó por qué su gente no asistió al debate y terminó de alguna manera siendo funcional a los intereses de La Libertad Avanza.

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“Lo que hay que aclarar es que la sesión de ayer no era una sesión para remover a Adorni ni para sacar la interpelación. Ese es un camino legislativo que es mucho más largo”, explicó el legislador en declaraciones a Radio Mitre. A su juicio, el debate no tenía efecto práctico y solo buscaba montar “un show” que impulsaba el kirchnerismo.

“La sesión de ayer era para emplazar, para obligar a la Comisión que trate los proyectos que buscan la interpelación, la censura, la moción, los informes”, apuntó el diputado nacional, quien sostuvo que ese paso ya había quedado resuelto antes del debate.

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“El día lunes, en algo que hablamos el fin de semana, la Comisión llamó para reunión para el martes 30 para tratar los mismos proyectos. Por lo tanto, la sesión de ayer quedaba sin efecto”, enfatizó el referente de PRO en el Congreso.

El dirigente insistió en que el encuentro no agregaba nada al trámite legislativo. “Lo único que se buscaba en la sesión de ayer era obligar a la Comisión y la Comisión ya estaba llamada. Era montarnos a un show que había armado el kirchnerismo”.

También desarrolló su argumento sobre la viabilidad numérica de una eventual votación en el recinto. “Cualquier proyecto de resolución de ley, no solamente una interpelación, necesita en el recinto los dos tercios. Nunca se le va a lograr los dos tercios, por más que todo el resto de la Cámara vote, porque La Libertad Avanza tiene más de noventa legisladores”.

Más adelante volvió sobre ese punto y lo ligó con la convocatoria ya realizada. “¿Qué era lo que se trataba ayer? No era votar esto, porque los dos tercios no se logran nunca, porque LLA tiene más de un tercio, vuelvo a repetir. O sea, es imposible lograrlo”.

La eventual interpelación a Adorni

Al ser consultado sobre la posición del partido frente a una citación de Adorni, el diputado de PRO recordó: “Nosotros hemos planteado que tiene que venir al Congreso a dar explicaciones Adorni. Eso ya lo hemos expresado de forma contundente en los comunicados”.

En esa línea, marcó que el debate del día anterior no producía ese resultado. “Ayer era un show, no era lo que resolvía el tema, no era lo que hacía que Adorni venga, no era lo que hacía que la Comisión funcionara, porque eso ya estaba establecido”.

Sobre el camino posible para esa interpelación, planteó que podría darse antes en la otra cámara. “El PRO ya lo va a hacer en el Senado, que ya lo ha votado y ahora tiene sesión el jueves y tiene Diputados. La interpelación se va a hacer en una sola cámara, no se va a hacer en las dos cámaras”.

Después explicó por qué veía más factible ese escenario. “Es muy factible por los tiempos. ¿Qué tiene que pasar para una interpelación? Tiene que tener dictamen de la Comisión. Y después ser votado dentro de la Cámara de Diputados”.

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