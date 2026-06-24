Los precios del petróleo siguen cayendo mientras más tanqueros cruzan el estrecho de Ormuz. (REUTERS/ARCHIVO)

El petróleo amplió sus pérdidas mientras más petroleros cruzan el estrecho de Ormuz y Estados Unidos e Irán muestran señales de avance hacia el fin de la guerra.

El Brent se ubicó cerca de US$76 por barril tras caer 1,1% en la sesión anterior, mientras que el West Texas Intermediate se mantuvo por debajo de US$72. Los buques están transitando la vía marítima con sus señales satelitales activadas, una señal de creciente confianza entre los armadores. La Organización Marítima Internacional también indicó que recibió garantías de seguridad que permiten a cientos de embarcaciones salir del golfo Pérsico.

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Washington y Teherán han señalado avances iniciales en las conversaciones para poner fin a la guerra que comenzó a finales de febrero, aunque las negociaciones probablemente serán prolongadas y las versiones de ambas partes siguen divergiendo. Como muestra de cuánto petróleo ha salido de Ormuz en las últimas semanas, la Agencia Internacional de Energía estima que Emiratos Árabes Unidos está exportando crudo a cerca del 85% de los niveles previos al conflicto.

El resultado ha sido un desplome de los precios del crudo físico. El diferencial entre los contratos más cercanos del Brent —una referencia clave de la oferta del mercado— ha mostrado debilidad en los últimos días, mientras que las primas de cargamentos desde el mar del Norte hasta África Occidental se están desplomando.

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La Organización Marítima Internacional informó que recibió garantías de seguridad para que cientos de embarcaciones salgan del golfo Pérsico. (REUTERS/ARCHIVO)

“Creo que el mercado ha estado esperando que los últimos alcistas optimistas se rindan y estamos encontrando un piso cerca de US$75”, dijo Carl Larry, analista de petróleo y gas de Enverus. “Hay muchas preguntas por delante: reemplazar suministro, tiempos de espera para cargas y si China volverá a comprar”.

Los precios del petróleo han caído cerca de 40% desde su máximo durante el punto álgido del conflicto. El aumento constante del tráfico marítimo se suma a las alternativas implementadas para mitigar las interrupciones en Ormuz durante los momentos más intensos de la guerra. Los barriles han comenzado a fluir nuevamente por la vía y solo Emiratos Árabes Unidos ha vendido alrededor de 60 millones de barriles desde el interior del golfo Pérsico en las últimas semanas.

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El Senado, controlado por los republicanos, votó el martes para poner fin a la guerra de Estados Unidos con Irán en una inusual reprimenda simbólica al presidente Donald Trump. Aunque es poco probable que la resolución fuerce cambios en la estrategia de la administración, representa una nueva señal de que el mandatario carece de apoyo interno para el esfuerzo bélico.

Por separado, Trump dijo en una publicación en redes sociales que ordenó al Departamento de Justicia investigar por qué los precios de la gasolina no han bajado más rápido a medida que cae el petróleo.

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Trump ordenó investigar por qué los precios de la gasolina en Estados Unidos no bajan más rápido, aunque el promedio nacional cayó 14% desde finales de mayo. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El precio promedio nacional al consumidor ha disminuido 14% desde finales de mayo y ahora se sitúa por debajo de US$4 por galón, aunque sigue por encima del promedio estacional de los últimos cinco años, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil. Los precios minoristas del diésel en Estados Unidos cayeron por debajo de US$5 por galón por primera vez desde mediados de marzo.

Precios

El Brent para entrega en agosto caía 2% a las US$75,47 por barril a las 10:25 a.m. en Londres. El WTI para agosto retrocedía un 2% a US$71,63 el barril.

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Como señal del rápido debilitamiento de las condiciones del mercado, el diferencial entre los dos contratos más cercanos del Brent se redujo a US$0,15 por barril en backwardation el miércoles. Esa brecha rondaba los US$10 a comienzos de abril.

Aun así, persisten señales de estrechez en algunos mercados, incluido Estados Unidos. El Instituto Estadounidense del Petróleo informó que los inventarios de crudo en Cushing, Oklahoma, cayeron otro millón de barriles la semana pasada, según un documento visto por Bloomberg. Si los datos oficiales lo confirman más tarde el miércoles, las existencias habrán caído por debajo de los 20 millones de barriles, nivel ampliamente considerado como el mínimo operativo.

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Bloomberg