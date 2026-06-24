Sociedad

Tragedia en La Pampa: quiénes eran las cuatro hermanas que murieron ahogadas en un siniestro vial

El trágico accidente se registró a la altura del lago Bajo Giuliani, en la intersección entre dos rutas. Las víctimas viajaban a Santa Rosa para visitar a otra hermana, que permanece internada por una enfermedad

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Las cuatro hermanas que murieron ahogadas tras un trágico accidente vial en La Pampa
Las cuatro hermanas Sosa que murieron en el trágico accidente ocurrido en el lago Bajo Giuliani, provincia de La Pampa. (Gentileza Radio Génesis 25)

La pequeña ciudad de 25 de Mayo, ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, atraviesa momentos de luto y conmoción tras el trágico accidente ocurrido este lunes a la altura del lago Bajo Giuliani, donde cuatro hermanas murieron ahogadas tras quedar atrapadas dentro de la camioneta en la que viajaban y sumergidas bajo aguas heladas.

Las víctimas fueron identificadas como Cristina Sosa (66), Raquel Esmeralda Sosa (54), María Olga Sosa (59) y Rosa Estela Sosa (53).

De acuerdo a la información consignada por el medio Radio Génesis 25, Cristina era jubilada del hospital Jorge Ahuad de 25 de Mayo, donde trabajó durante varios años.

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Las cuatro hermanas que murieron ahogadas tras un trágico accidente vial en La Pampa
Cristina Sosa tenía 66 años y era jubilada del hospital local de 25 de Mayo.

Raquel, otra de las hermanas fallecidas, también formaba parte del personal del mismo hospital local.

Las cuatro hermanas que murieron ahogadas tras un trágico accidente vial en La Pampa
Raquel Esmeralda Sosa (54) se desempeñaba en el mismo centro de salud.

Su dedicación, compañerismo y calidad humana permanecerán por siempre en el recuerdo de nuestra comunidad hospitalaria. Descansen en paz”, reza el comunicado que este martes difundieron las autoridades del centro de salud en sus redes sociales.

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Por su parte, Olga se desempeñaba como portera en la Escuela 248 Crezca Grande, donde era conocida y apreciada por el alumnado, los docentes y el resto de los empleados de la institución.

Las cuatro hermanas que murieron ahogadas tras un trágico accidente vial en La Pampa
María Olga Sosa (59) era portera de una escuela local.

“La comunidad educativa de nuestra escuela expresa su profundo pesar por el fallecimiento de una querida integrante de nuestro plantel. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento y elevamos una oración en su memoria. Su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros”, dice el comunicado que emitió el centro escolar en memoria de Olga.

Rosa Estela Sosa, la cuarta hermana que perdió la vida en el siniestro, era ama de casa.

Las cuatro hermanas que murieron ahogadas tras un trágico accidente vial en La Pampa
Rosa Estela Sosa tenía 53 años y era ama de casa.

De acuerdo con lo informado por el citado medio local, la familia Sosa está integrada por ocho hermanos y las cinco mujeres -una de ellas Dominga Fortunata Sosa (49), la conductora y única sobreviviente que logró salir del agua por sus propios medios y pidió ayuda- que viajaban en la Ford EcoSport se dirigían a la ciudad de Santa Rosa para visitar a una hermana internada.

Qué tristeza tan profunda nos envuelve”, expresaron vecinos a través de mensajes difundidos en redes.

El hecho y la principal hipótesis

Según precisaron medios locales, el trágico siniestro ocurrió durante la tarde noche del lunes, en el cruce de la ruta nacional 35 y la ruta provincial 14, donde el vehículo en el que viajaban las cinco hermanas, una Ford EcoSport, despistó por causas que aún se encuentran bajo investigación y cayó al agua del lago Bajo Giuliani.

La Pampa - Accidente Hermanas
Las autoridades lograron retirar el vehículo del lugar del accidente

La víctima que salió por sus propios medios fue asistida por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada a un centro de salud en estado de shock; el agua estaba a 3 °C. Todas las personas implicadas son de la localidad pampeana de 25 de mayo.

Según detalló el medio local Infohuella, fue la propia sobreviviente quien advirtió a los rescatistas que en el vehículo viajaban otras cuatro personas. A partir de ese aviso se desplegó la búsqueda que permitió localizar los cuerpos de las restantes ocupantes, todas mujeres.

Las primeras hipótesis apuntan a que la conductora no advirtió el final de la traza o no logró frenar a tiempo en un sector sin iluminación, donde la intersección de ambas rutas forma una “T”. La camioneta atravesó la calzada, superó el guardarraíl y quedó sumergida en una depresión inundada.

Mapa de Argentina que señala la provincia de La Pampa, un marcador rojo en Bajo Giuliani, y un mapa detallado de la zona con rutas y lugares
La ubicación de la zona del accidente

A su vez, el Diario de La Pampa indicó que las mujeres viajaban desde 25 de Mayo hacia Santa Rosa para visitar a otra hermana, que se encuentra internada en el Hospital Favaloro.

Según pudo confirmar Infobae, los restos de las mujeres eran velados durante la mañana de este miércoles en el SUM de su ciudad natal.

El Bajo Giuliani se encuentra a unos 10 kilómetros al sur de Santa Rosa, en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14. Es una depresión natural que, tras períodos de lluvias, acumula agua y forma una laguna; en la zona también funciona una planta de tratamiento de líquidos cloacales de la capital pampeana.

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