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El saludo de Javier Milei a Lionel Messi por su cumpleaños

El mandatario publicó un mensaje en alusión a los 39 años del capitán de la selección argentina

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El tuit de Milei por el cumpleaños de Lionel Messi
El mensaje de Milei para Messi

El presidente argentino Javier Milei le dedicó este miércoles un saludo por redes sociales a Lionel Messi en el día de su 39° cumpleaños, con un mensaje que combinó el afecto personal con el fervor mundialista: “FELIZ CUMPLE L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El tuit llegó en un momento de máxima efervescencia para la Selección Argentina: el equipo de Lionel Scaloni ya clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo J, con dos victorias al hilo ante Argelia (3-0) y Austria (2-0). Messi, el capitán, lleva 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo anotador de la historia del torneo, con un triplete ante Argelia y un doblete frente a Austria. La Albiceleste tiene previsto su partido de dieciseisavos el viernes 3 de julio a las 19.00 (hora argentina) ante el segundo del Grupo H, donde por ahora figura Uruguay.

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La celebración del presidente coincide con el inicio de una semana cargada de agenda internacional para él. Milei tiene previsto viajar a Estados Unidos el 4 de julio para participar en los festejos por el Día de la Independencia norteamericana, que este año conmemora los 250 años de la Declaración de 1776. El mandatario llegará primero a Nueva York y su visita se extenderá hasta el 7 de julio, con una agenda centrada en el alineamiento político con la administración de Donald Trump y en la búsqueda de inversiones para Argentina. Pese a que su estadía en territorio estadounidense coincide con la fecha del partido de los 16avos de final, desde el entorno presidencial confirmaron que Milei no asistirá al encuentro. La decisión responde a una imagen de austeridad que el Gobierno busca sostener: el viaje, subrayan cerca del mandatario, es exclusivamente de trabajo.

El vínculo entre Milei y Messi tiene una historia de elogios sostenidos en el tiempo, aunque los dos nunca se encontraron en persona. El presidente llegó a sintetizar su admiración por el delantero del Inter Miami con una frase que se volvió viral: “La única izquierda buena es la de Messi, lo demás es todo descartable”. En febrero de 2025, cuando los hermanos Jorge y José Mas, dueños del club de la MLS, visitaron la Casa Rosada, Milei recibió la camiseta nueva del Inter Miami con la firma del capitán de la Selección y la dedicatoria “con cariño”. “Me la regalaron a mí, con la firma del más grande de todos los tiempos”, dijo el mandatario al posar con la casaca rosa. Fue la primera vez que Messi le hizo llegar un gesto directo al presidente, aunque sin que mediara un encuentro cara a cara entre ambos.

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Messi publicó un video entrenando en el día de su cumpleaños

Messi, por su parte, celebra su cumpleaños concentrado con el plantel argentino, rodeado por sus compañeros. Ante la prensa, el rosarino fue escueto respecto a sus deseos para este nuevo aniversario: “La verdad que no puedo pedir más nada, gracias a Dios me regaló todo a nivel deportivo y lo único que puedo pedir es salud para mí, para mi familia, para la gente que estuvo siempre cerca”, declaró el jugador.

El próximo partido de Argentina —el tercer encuentro de la fase de grupos, ante Jordania en Dallas— se disputará antes de que la Scaloneta deba pensar en los 16avos, instancia en la que, si avanza como primera de grupo, enfrentará al segundo clasificado del Grupo H.

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