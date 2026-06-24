La publicación de Lionel Messi por su cumpleaños número 39 años que recorre el mundo

Messi publicó un video entrenando en el día de su cumpleaños

Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 entrenando al máximo nivel, en medio de la disputa de su sexto Mundial con la Selección Argentina. La fecha, marcada por una agenda deportiva intensa y la expectativa mundialista, estuvo acompañada por saludos de instituciones, figuras del deporte y excompañeros, así como una publicación del propio capitán que evitó las palabras y eligió mostrar su rutina física.

El propio Lionel Messi optó por una expresión diferente para marcar su cumpleaños. Cuando el reloj marcó la medianoche, el astro argentino compartió en su cuenta oficial de Instagram un video de su entrenamiento físico. Sin texto ni explicaciones, el rosarino se mostró realizando ejercicios de fuerza con pesas en el gimnasio, de cara al último partido de la fase de grupos. El material audiovisual fue musicalizado con “Tierra de Campeones (Pa’ los jugadores)”, tema de la banda argentina La T y La M, dedicado a las hazañas de la selección nacional y que encontró su explosión durante la Copa del Mundo de Qatar 2022.

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La publicación generó una rápida reacción en las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones y una ola de comentarios de admiración. La decisión del capitán argentino de exhibir su rutina física en el inicio de su cumpleaños, evitando imágenes de celebraciones o reuniones familiares, fue leída como una declaración de prioridades en plena competencia mundialista por parte de los aficionados.

La publicación de AFA por el cumpleaños de Messi

Sin embargo, los saludos no tardaron en llegar. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue la primera en manifestarse públicamente. En un comunicado oficial, la entidad tituló: “El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi”, reconociendo el recorrido profesional y el impacto del delantero en este deporte. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, utilizó sus redes para destacar la dimensión humana y deportiva del capitán: “Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor”, expresó Tapia en un mensaje dirigido directamente a Messi.

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Desde el ámbito continental, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) también se sumó a los reconocimientos. En sus plataformas digitales, la entidad publicó: “¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!”, junto a una imagen del futbolista, reafirmando el alcance de su figura en toda la región.

El círculo cercano del capitán de la selección argentina también se hizo presente en la jornada. Sergio “Kun” Agüero, excompañero y amigo personal del jugador, escribió en la publicación reciente del rosarino: “Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero”.

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Messi atraviesa el Mundial 2026 en una situación deportiva singular. El delantero ya suma cinco goles en dos partidos: debutó con un hat-trick frente a Argelia y luego marcó dos goles ante Austria. Con esos registros, se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales de la FIFA, alcanzando los 18 tantos. Además, estableció un nuevo récord al convertirse en el jugador más veterano en marcar un triplete en una Copa del Mundo.

El calendario deportivo de la Selección Argentina continúa con la última fecha del Grupo J, en la que enfrentará a Jordania el próximo sábado a las 23 (hora argentina). El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda como líder de su zona, con seis puntos obtenidos tras dos victorias.

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