Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias hoy, 24 de junio

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retoma las audiencias en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, a partir de las 9:30, luego de un cuarto intermedio de 72 horas. La expectativa está puesta en la eventual declaración de Laudelina, la tía de Loan

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Juicio por Loan Peña - Portada
Juicio por Loan Peña - Portada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanuda hoy en Corrientes, a partir de las 9:30 horas, tras un cuarto intermedio de 72 horas, con la expectativa puesta en una posible declaración de Laudelina Peña, una de las acusadas a quienes la fiscalía federal les atribuye un papel central en la sustracción y ocultamiento del niño y en maniobras posteriores para desviar la investigación.

El debate volverá a ponerse en marcha en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. En los tribunales estiman que el proceso podría extenderse al menos seis meses, según la cantidad de testigos que finalmente declaren, las presentaciones de las defensas y la duración de las indagatorias y de los planteos procesales.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolverá primero los planteos de nulidad pendientes e identificará formalmente a los 17 imputados. Después les consultará si desean ampliar sus indagatorias. Esa instancia es la que aprovecharía Laudelina Peña para declarar ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

12:24 hsHoy

Cómo será la audiencia de hoy

Las partes del juicio ya están en la sala. El proceso contempla varias etapas hasta llegar a las posibles indagatorias.

En primer lugar se abrirá el debate y se plantearán las cuestiones preliminares, entre ellas, las nulidades que las interpondrán las defensas, el tribunal correrá vista a fiscalía que deberá responder.

Con las dos posiciones, es probable que el tribunal se tome un cuarto intermedio antes de decidir si se las trata y resuelve ahora o en una etapa posterior. Cumplido este paso, se harán las identificaciones, uno por uno, de los imputados. En forma posterior, se abrirá la posibilidad de que los acusados amplíen sus declaracines indagatorias.

A diferencia de las testimoniales , donde la persona está obligada a decir verdad, la indagatoria es una instancia de defensa. Si el imputado dice algo que no es cierto, no podrá usarse en su contra. Las indagatorias se harán con un proceso engorroso. cada vez que uno declare, los otros deberán esperar afuera, luego, su abogado les informará lo sucedido y, llegado el caso, también podrá declarar para dar su versión.

12:08 hsHoy

Juicio por Loan: tras un cuarto intermedio de 72 horas se retoma el debate y esperan que declare Laudelina Peña

El Tribunal Oral Federal de Corrientes retomará este miércoles las audiencias después de la suspensión de la semana pasada. La expectativa está puesta en la eventual declaración de la tía de Loan, a quien la fiscalía ubica entre las figuras centrales de la desaparición del niño

Loan Danilo Peña tenía 5 años cuando desapareció el 13 de junio de 2024
Loan Danilo Peña tenía 5 años cuando desapareció el 13 de junio de 2024

El juicio por la desaparición de Loan Peña se retomará este miércoles en Corrientes. Tras el cuarto intermedio de 72 horas dispuesto para que la nueva defensa de Esteban Federico Rossi Colombo pudiera interiorizarse en el expediente, el debate volverá a ponerse en marcha desde las 9 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

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12:08 hsHoy

Caso Loan: del botín plantado a la teoría del accidente, las maniobras de Laudelina Peña para tapar la desaparición de su sobrino

Es una de las principales acusadas en el caso. Según la fiscalía federal, participó de la sustracción del niño y luego desplegó distintas acciones para desviar la investigación

Laudelina Peña, tía de Loan, durante la primera audiencia del juicio
Laudelina Peña, tía de Loan, durante la primera audiencia del juicio

Laudelina Peña es la tía de Loan Danilo Peña y una de las principales acusadas en el juicio por la desaparición del niño. Según la fiscalía federal, participó de la maniobra que permitió apartarlo de la custodia de su padre el 13 de junio de 2024 y luego intervino en distintas acciones destinadas a entorpecer y desviar la investigación.

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12:08 hsHoy

Marchas y contramarchas en las primeras jornadas del juicio por la desaparición de Loan Peña: lo que no se vio

Tal como pasó con la investigación, el comienzo del debate oral por la sustracción y ocultamiento del niño de 5 años sufrió muchos obstáculos. Hubo polémica, gritos y hasta se tomó una drástica medida para evitar un papelón

Infobae
Infobae

La primera semana del juicio por la desaparición de Loan Peña fue como el juego de la oca: al principio avanzó varias casillas con rapidez hasta que, repentinamente, terminó cayendo en la que indica vuelve al punto de partida. Esto alteró el cronograma del proceso, que, por lo pronto, preveía escuchar las declaraciones de los padres del niño antes del fin de semana. Y también a alguno de los imputados, con la posibilidad de que se quiebren y se sepa qué pasó con el menor, desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

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