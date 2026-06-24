Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y las últimas noticias hoy, 24 de junio

Juicio por Loan Peña - Portada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanuda hoy en Corrientes, a partir de las 9:30 horas, tras un cuarto intermedio de 72 horas, con la expectativa puesta en una posible declaración de Laudelina Peña, una de las acusadas a quienes la fiscalía federal les atribuye un papel central en la sustracción y ocultamiento del niño y en maniobras posteriores para desviar la investigación.

El debate volverá a ponerse en marcha en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. En los tribunales estiman que el proceso podría extenderse al menos seis meses, según la cantidad de testigos que finalmente declaren, las presentaciones de las defensas y la duración de las indagatorias y de los planteos procesales.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolverá primero los planteos de nulidad pendientes e identificará formalmente a los 17 imputados. Después les consultará si desean ampliar sus indagatorias. Esa instancia es la que aprovecharía Laudelina Peña para declarar ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.