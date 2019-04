A medida que iba avanzando el ciclo, la participante llegó a ganar 180 mil y contó qué haría con esa plata: "Me anoté para llenar la heladera de mi casa. No pienso en viajes, en comprarme un auto. Cuando uno pierde mucho, valora aquello que no le daba bolilla porque estaba. Pero cuando no está, hace tanta falta que uno cuida y valora. Yo me prometí salir de esta. Este programa me está cambiando la vida".