Guatemala

Gobierno de Guatemala reporta 14 muertes infantiles por desnutrición aguda en lo que va de 2026

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional informó que el conteo llega hasta la semana epidemiológica 23 y es inferior al registro de 2025, cuando se contabilizaron 60 fallecimientos vinculados a esta condición

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Foto de archivo para ilustrar: La Sesan de Guatemala reportó 14 muertes de niños asociadas a desnutrición aguda hasta la semana epidemiológica 23 de 2026. EFE/Esteban Biba
Foto de archivo para ilustrar: La Sesan de Guatemala reportó 14 muertes de niños asociadas a desnutrición aguda hasta la semana epidemiológica 23 de 2026. EFE/Esteban Biba

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala informó que hasta la semana epidemiológica 23 de 2026 se habían registrado 14 muertes de niños asociadas a desnutrición aguda, una cifra menor a la del cierre de 2025, cuando el país terminó el año con 60 fallecimientos por esta causa, en un escenario que la institución vincula con menos casos acumulados y una atención más oportuna.

El dato central es ese: en lo que va de 2026, la Sesan ha identificado 14 muertes por desnutrición aguda en menores, frente a las 60 reportadas al finalizar el año pasado. La referencia temporal usada por la entidad corresponde a la semana epidemiológica 23.

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La secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional Mireya Palmieri explicó que la baja puede responder a dos factores. El primero, dijo, es una disminución de los casos acumulados durante este año en comparación con periodos anteriores.

Según la funcionaria, la institución basa esa lectura en los reportes semanales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esos informes son los que utiliza la secretaría para seguir el comportamiento de la desnutrición aguda en el país.

La Sesan atribuye la baja a menos casos y a una respuesta más rápida

Palmieri sostuvo que el segundo factor es la mejora en la respuesta frente a los casos detectados, en especial en demoras que históricamente han incidido en la mortalidad infantil asociada a esta condición. La secretaria lo resumió así: “De acuerdo a los datos, hemos identificado 14 muertes por desnutrición aguda. Quiero recordar que el año pasado finalizamos con 60 fallecimientos por desnutrición aguda. En este momento llevamos 14”.

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Una mujer habla en un podio transparente con un micrófono. Detrás, una pantalla proyecta información sobre pobreza y malnutrición en Guatemala
La Sesan de Guatemala reportó 14 muertes de niños asociadas a desnutrición aguda hasta la semana epidemiológica 23 de 2026. (Sesan Guatemala)

La funcionaria añadió que “tenemos menos casos acumulados este año que en años anteriores”. También señaló que la reducción puede relacionarse con avances en la atención de las demoras que explican estos fallecimientos.

Entre esas demoras mencionó tres tramos del proceso: la identificación de signos de alarma en los niños, el tiempo que toma llevar al menor a un servicio de salud y el retraso para iniciar el tratamiento una vez que el paciente ya fue atendido. La secretaría considera que en esos puntos hubo mejoras durante 2026.

En otra explicación pública, Palmieri afirmó: “Creemos que se están atendiendo de manera importante algunas de las demoras que explican la mortalidad por desnutrición aguda”. Luego detalló que esas demoras abarcan la detección de señales en los menores, el traslado a los servicios de salud y el comienzo del proceso de recuperación.

El seguimiento seguirá con los reportes epidemiológicos semanales

La información presentada por la Sesan se apoya en la semana epidemiológica previa a la exposición de los datos. A partir de ese corte, la institución indicó que continuará dando seguimiento a los indicadores con base en la información epidemiológica que reporta semanalmente la cartera de Salud.

La secretaria también informó durante la ronda institucional que en 2026 se observa una disminución de los casos acumulados de desnutrición aguda en comparación con años anteriores. Según la entidad, esa evolución es consistente con la menor cantidad de muertes asociadas a esta condición.

Las autoridades señalaron que el monitoreo continuo de los casos y el fortalecimiento de las acciones de prevención y atención temprana son parte del seguimiento previsto para sostener la tendencia observada en 2026.

La Conasan ajusta la respuesta estatal ante la inseguridad alimentaria y nutricional

La segunda reunión ordinaria del CONASAN, encabezada por la presidenta en funciones Karin Herrera, revisó el avance de acciones para fortalecer la atención de las familias más vulnerables y ajustar la respuesta estatal frente a la inseguridad alimentaria y nutricional, con énfasis en la entrega de alimento fortificado, el seguimiento de protocolos contra la desnutrición aguda y la planificación del POASAN 2026.

Uno de los datos expuestos en la sesión fue que, hasta la semana epidemiológica 23, se registra una disminución de los casos de desnutrición aguda frente al mismo período del año pasado. A partir de ese balance, las instituciones indicaron que intensificarán las acciones para ampliar la cobertura en los territorios.

Durante la reunión también se informó que la ejecución financiera y física del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional acumula Q 4.947,83 millones. Ese instrumento ordena las acciones de las entidades que integran el sistema nacional y sirve de base para coordinar respuestas más oportunas en el país.

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