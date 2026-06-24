Procuraduría de Guatemala presenta un amparo contra elección del rector de la Universidad San Carlos

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala presentó un amparo contra el Consejo Superior Universitario por la elección de rector de la Usac para 2026-2030. (Cortesía: Prensa Libre)

La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala informó que el 17 de junio de 2026 presentó una acción constitucional de amparo en contra del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), a raíz del proceso de elección de rector para el período 2026-2030.

Así lo comunicó la institución este martes, destacando que la medida busca que el tribunal competente revise la legalidad del proceso electoral universitario conforme a los principios y garantías establecidos en la Constitución Política del país.

Según el comunicado oficial, la acción de amparo solicita examinar aspectos clave del proceso, como la integración del Cuerpo Electoral Universitario, el cumplimiento del quórum requerido para la celebración del acto de elección y los requisitos de elegibilidad de los participantes. La PGN destaca que estos puntos deben analizarse cuidadosamente para asegurar que se respeten los fundamentos legales y constitucionales que rigen la vida institucional universitaria.

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La Universidad de San Carlos de Guatemala, señala la PGN, no es una institución cualquiera, sino la única universidad estatal del país, con una historia que supera los tres siglos. En la nota oficial se resalta su papel como formadora de generaciones de guatemaltecos y pilar fundamental para el desarrollo científico, cultural y profesional de la nación. Por este motivo, la Procuraduría insiste en que la conducción de la universidad debe estar a la altura de esta responsabilidad histórica.

El amparo cuestionó la integración del Cuerpo Electoral Universitario, el quórum de la elección y los requisitos de elegibilidad de los participantes.(Cortesía: Procuraduría General de la Nación)

PGN advierte sobre el impacto social de vulnerar derechos en la elección de autoridades universitarias

De igual manera, el documento advierte que cuando el proceso para elegir a la máxima autoridad universitaria vulnera derechos fundamentales de la comunidad o se aparta de las garantías constitucionales, el daño trasciende a la propia institución.

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En palabras de la PGN, “el daño no recae únicamente sobre la institución: recae sobre todos los guatemaltecos que en ella depositan su confianza y su esperanza”. PGN insiste en la defensa de los principios constitucionales y la legalidad en la elección del rector de la USAC

La Procuraduría reafirma en el comunicado su convicción de que el respeto a la ley constituye el fundamento de toda institución democrática, y que ninguna autoridad, por muy autónoma que sea, está por encima de la Constitución y las leyes. La entidad subraya que defender este principio no es una opción, sino un compromiso irrenunciable de la institución con todos los guatemaltecos.

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La Procuraduría remarcó que la autonomía de la USAC no ubica a ninguna autoridad por encima de la Constitución y las leyes de Guatemala. (Cortesía: Diario de Centro América)

Mientras que la presentación de este amparo ocurre en un contexto de atención pública sobre los procesos internos de la Universidad de San Carlos, institución que históricamente ha tenido un rol relevante en la vida educativa, científica y social del país.

De igual manera, la Procuraduría señaló que si un proceso electoral transgrede derechos fundamentales o no respeta las garantías establecidas en la Constitución, las repercusiones impactan tanto a la institución implicada como a toda la sociedad guatemalteca.

Al mismo tiempo, la Procuraduría llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y a confiar en que las acciones emprendidas tienen como objetivo salvaguardar los derechos y garantías de toda la comunidad universitaria y, por extensión, de la sociedad guatemalteca.

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