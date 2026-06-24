El Salvador: Caninos entrenados y operativos en comercios facilitan capturas por tráfico de drogas

José Ángel A. fue detenido en la aduana Las Chinamas, en Ahuachapán, durante una inspección rutinaria a un vehículo que ingresaba a El Salvador. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Las autoridades de El Salvador informaron, este martes, sobre capturas en dos operativos distintos realizados en las últimas horas, ambos relacionados con el tráfico de drogas. Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) en diferentes puntos del país.

En primer lugar, según reportó la PNC, durante una inspección rutinaria de vehículos en la aduana Las Chinamas, ubicada en el departamento de Ahuachapán, en el occidente del país, se detectó una caleta oculta bajo los asientos entre el conductor y el copiloto de un automóvil que ingresaba al territorio salvadoreño. La intervención se realizó con el apoyo de un binomio canino especializado en detección de drogas. En el procedimiento, los agentes incautaron porciones grandes de marihuana y dos teléfonos celulares.

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Autoridades policiales señalaron la captura de José Ángel A. de 32 años. El arresto de forma parte de los esfuerzos coordinados para combatir el tráfico de estupefacientes en las fronteras del país. La entidad recordó que la ley salvadoreña contempla penas severas para quienes intentan ingresar sustancias prohibidas, así como para quienes facilitan estos delitos.

José Ángel Ascencio González fue detenido en la aduana Las Chinamas, en Ahuachapán, durante una inspección rutinaria a un vehículo que ingresaba a El Salvador. (Cortesía: Policía Nacional Civil )

“El detenido será remitido por tráfico ilícito de drogas. Si intentas ingresar a El Salvador con ilícitos, irás a la cárcel”, advirtió la PNC en sus canales oficiales. La institución resaltó la importancia de la cooperación entre sus unidades especializadas y el uso de tecnología para fortalecer los controles fronterizos.

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FGR ejecuta allanamientos en comercios del área metropolitana

En otra operación, la Fiscalía informó que, con apoyo de la policía, ejecutó allanamientos simultáneos en locales comerciales ubicados en centros comerciales de San Salvador, Apopa, Soyapango y Santa Tecla. Durante el despliegue, los equipos incautaron pipas, trituradoras, papel para cigarrillos y básculas, artículos comúnmente asociados con el consumo y comercialización de marihuana.

La acción culminó con la captura de Byron Alejandro B., quien enfrenta cargos por promover el consumo de marihuana. Según la FGR, el procedimiento responde a investigaciones previas que permitieron identificar los puntos de venta y distribución en distintos municipios del área metropolitana.

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“Byron será acusado de promover el uso de marihuana. Además, se han incautado pipas, trituradoras, papel para cigarrillos y básculas”, apuntó el Ministerio Público en redes sociales.

La Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos en locales comerciales de San Salvador, Apopa, Soyapango y Santa Tecla por la venta y distribución de marihuana. (Cortesía: Fiscalía General de la República El Salvador)

“La coordinación interinstitucional es clave para desarticular estructuras que buscan fomentar el uso de drogas en la población”, señaló la Fiscalía General de la República. La entidad subrayó que los operativos continuarán en los próximos días para asegurar la incautación de más evidencia y la detención de otros posibles implicados.

De igual manera, las autoridades reiteraron que toda persona involucrada en el tráfico, promoción o facilitación del consumo de drogas enfrentará el rigor de la ley, en el marco de una política nacional que prioriza la seguridad y la salud pública.

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Los recientes operativos reflejan el despliegue de recursos logísticos y humanos de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República en el combate a los delitos vinculados a drogas, tanto en áreas urbanas como en los principales puntos fronterizos de El Salvador.