Vicky Xipolitakis en “Lo de Pampita”: “Yo sabía que iba a ser famosa”

Victoria Jesús Xipolitakis, conocida como Vicky Xipolitakis, es una modelo, actriz, exvedette, panelista y figura mediática argentina.

Nacida en Lanús el 4 de diciembre de 1985, inició su carrera mediática en 2006 en el programa Palermo Hollywood Hotel de Canal 9, en un dúo con su hermana Stefanía Xipolitakis. En 2009 se incorporó a Sin Codificar, que se emitía por América TV. Rápidamente se convirtió en un personaje de alto impacto televisivo, construyendo una identidad marcada por el humor y la exposición, que la mantuvieron en el centro de la escena durante años.

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Más allá de su costado mediático, su vida personal también captó la atención del público. El 5 de febrero de 2018 se casó con el empresario Javier Naselli en Nueva York, y el 12 de diciembre de 2018 nació su primer hijo, Salvador Uriel Naselli, en el Sanatorio Otamendi.

Vicky Xipolitakis trabaja actualmente en Telefe, donde se desempeña como figura del canal participando en distintos programas y proyectos. Tras su salida del panel de Cortá por Lozano, se sumó al staff del ciclo culinario Ariel en su salsa y también realiza segmentos de viajes y entretenimiento junto a Marley en el programa Por el Mundo.

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"Lo de Vero Lozano me dolió porque es una persona que quiero y capaz que me dejó mal parada, pero fue un chiste. Pero estuvo lindo su gesto, me llamó y me pidió perdón", dice

Acá, los momentos más importantes de la entrevista:

″Vero Lozano me llamó y me pidió perdón"

—No podemos dejar de hablar de la polémica con Vero Lozano. ¿Qué pasó ahí?

—Nada. Yo creo que ella hizo un chiste, me preguntaron: “¿Cómo te cayó?”. Me dolió, porque es una persona que quiero y capaz que me dejó mal parada, pero fue un chiste, solo eso. Y estuvo lindo su gesto, que me llamó, me pidió perdón, que me quiere, que no le gustaría que yo me ponga mal, porque soy una persona que quiere y ya está. Y me parece que fue un gesto de una grande como es Vero.

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—Qué bueno que lo resolvieron entre ustedes.

—Sí, ya está.

—Porque a veces la gente espera que todo se resuelva mediáticamente y uno capaz quiere el mano a mano.

—Me pasó. No me paraban de llamar: “¿Y ahora estás bien con el perdón? ¿Te faltó más?, porque ella dijo un montón de cosas”. Ya está, ya lo hablé con ella. Yo me quedo con la persona.

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—De todas maneras, vos habías estado en el programa el año anterior, ¿o no?

—Sí, estuve cinco años con Vero.

—Bueno, pero digo, cuando uno gana el premio es también por lo anterior.

—Con Vero estuve el año anterior, por eso también me senté en la mesa y se generó polémica porque subí a recibir el premio con Ariel, que estoy hace poco...

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—Yo también hubiera subido, yo me subo a todo.

—No, pero igual, si me preguntás, me vinieron a buscar y me parece descortés decirle al conductor: “No, no voy porque me sumé este año”. Queda re asquerosa. Vamos, todos somos un equipo y festejemos. Se armó polémica, pero bueno, ya está. No pasa nada.

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“Con mi hermana lo que soñamos, pasa. Mis abuelos tenían visiones”

—Con mi hermana somos de soñar mucho y pasa; eso lo tengo mucho de mis abuelos griegos. Ellos tenían visiones, sentían. No sé si es por el ojo griego... Y los sueños, me pasan un montón, es como que me marcan escenas que pueden pasar en el día.

—¿Y después cuándo pasan?

—Ya lo tengo incorporado: lo sueño y muchas veces pasa. Pero a veces no sueño nada, ¿eh? Y a veces sí, son cosas hermosas. Y a veces, bueno, son cosas más fuertes. Digo: “Uf, a ver lo que me depara el día de hoy”.

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—Somos energía nosotros. Si vibrás en una onda buena, se te va pegando todo lo bueno.

—Por eso viste que ahora también hay muchos mantras: “Soy plenitud”, “Soy fuerza”, “Soy luz”, “Soy abundancia”. Viste que uno es como que va construyendo y te va pasando.

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—¿Cuáles serían tus mantras? ¿Cuáles elegís?

—“Soy fuerza”, “Soy verdad”, “Soy amor que guía”, “Nada extremo me quiebra, nada oscuro me toca”, “Mi hijo está salvo en mi luz y yo en la mía”, “Confío, respiro y avanzo”.

—¡Ay, me encantó!

—Y hay uno para cuando te sentís media trabadita: “Llave de luz, llave de luz”.

—Ay, “llave de luz”. Las señales, hay cosas que están ahí.

—Una fuerte, fuerte, que tuve en Mar del Plata haciendo temporada, tenía la estampita de Lourdes, que para mí es recontra milagrosa Lourdes, y estaba durmiendo y de repente me despierta un ruido (¡tuc, tuc, tuc!) en mi mesita. Yo ahí tenía la estampita. Digo, “¿qué es esto?“. Pongo la mano y seguía (¡tuc, tuc!); pongo la mano arriba de la estampita y está toda mojada. Digo, “¿qué, hay una gotera?“. Miro y no, no había nada. Cuando pongo la mano me latía la estampita en la mano. Ahí me dio mucho susto. Me fui corriendo a despertar a mi hermana, hacíamos juntas teatro. Digo: “Stefi, te tengo que contar algo”, y estoy asustada. Y me dice: “¿Qué? ¿Estás embarazada?“. Le digo: “No”, le conté y me dijo: “Sí, qué obvio. Sí, sí”.

—¡Ay, me gusta que ella también crea!

—Stefi cree. Ella también tuvo muchas...

—¿Muchas cositas?

—Sí, tuvo también apariciones, sueños.

—¿Y es verdad que te hubiera gustado ser monja?

—Cuando era chica siempre me encantaba. Me gustaba por la religión, por lo creyente, me encantaba. Bueno, después de grande no se dio.

“Llegué a pesar 35 kilos”

—Cuando estaba terminando el colegio yo sabía que iba a ser famosa. Era lo que deseaba, era lo que me iba a hacer feliz y era lo que quería hacer. No tenía las herramientas, no conocía a nadie, no sabía cómo, pero le pedí tanto a la Virgen de Lourdes, lo hablé y lo sentí, que después el camino se me empezó a abrir solo y se me fue todo de las manos y bueno, y acá estoy.

Yo había escuchado que quería entrar a los medios, me acuerdo que había que tomar mucha agua y me excedí de agua, me barrí todos los nutrientes, llegué a pesar 35, 38 kilos. Me tenían que poner en un centro porque se me habían barrido todos los nutrientes y no me querían agarrar porque no tenía grasa en el cuerpo. Y fue duro. Gracias a Dios fue muy corto ese proceso porque tuve la familia muy presente.

En ese momento los hice sufrir y cuando los escucho que sufrían fue mi click. Dije: “Yo no le puedo estar haciendo esto a mis papás”. Las personas que más amo en la vida, las que dan la vida por mí, esto no lo merecen. Y la verdad salí adelante enseguida, gracias a Dios. Cuando empecé a comer y alimentarme mejor fui feliz, porque antes no tenía fuerza, no estaba bien.

Uno está bien cuando está sano. Hay que comer sano, hay que entrenar y la contención familiar también es muy importante. Y el amor. Todas las mujeres son hermosas, todas. Encima, si hoy me preguntás, yo a lo de afuera ya no le doy tanta bola ni importancia. Me parece que todo pasa por la personalidad, la personalidad entra por los ojos, obvio. Pero si no tiene esa magia, como que es un vacío.

"Había que tomar mucha agua y me excedí de agua, me barrí todos los nutrientes, llegué a pesar 35, 38 kilos. Gracias a Dios fue muy corto ese proceso porque tuve la familia muy presente"

“Estoy soltera pero estoy muy bien, me siento bien conmigo misma”

—¿Hoy cómo está el corazón?

—Muy bien. Estoy soltera pero estoy muy bien. Me siento bien conmigo misma, con fortaleza y... mamá.

—¿Alguna alegría por ahí?

—La familia.

—No, ¡dale! ¡Sabés lo que te estoy preguntando!

—Ya sé...

—Porque vos sos mujer, tenés que tener tus cosas. Yo creo que algo tenés. También te veo bastante radiante.

—Y no me fui de viaje como vos.

—¿Estás para un hombre más grande o un hombre más joven?

—No, no sé, eso llega. Viste que la vida te sorprende y nunca sabés. Cuando pensás que decís: “Esto nunca”, te sorprende la vida. Busco algo más de mi edad.

—En el medio.

—Para estar compatibles, me parece.

—Un poquito y un poquito.

—Sí. Los extremos son malos. No lo busco, igual... No es que faltan, ¿eh? Es que todavía no me hice ese tiempo para mí. Si me preguntás, primero soy mamá... Y trabajo, para que a él nunca le falte nada.

—¿Qué características buscás en un hombre?

—Buena persona y buen compañero, que te banque y que te entienda. Es como que quiero estar con esa persona que te hace bien, te hace reír, pero tampoco me quiero juntar con un payasín. El humor para mí es hermoso y sana... Pero para mí lo primero es que entienda que acá hay hay un combo y necesitamos otro tipo de contención también.

“En esta vida lo que más me gusta a mí ser es mamá“

—En esta vida lo que más me gusta a mí ser es mamá. Es una gran bendición y te iluminás. Es un fruto desde el amor, entonces nada puede fallar. Y me dedico full time a mi hijo.

—Sí, sos una madraza.

—Es que él es un gran hijo y necesita tener una gran mamá, así que tengo que estar a su altura. Como mamá soy un diez y si veo que algo no está funcionando, enseguida pido herramientas. Psicólogo, terapia, tengo la mejor maestra, que es mi mamá, una gran abuela. Actúo pensando primero en él y después en mí, viste que las prioridades cambian.

—¿Tuviste parto por cesárea o parto natural?

—Cesárea. Tenía fecha para mucho más adelante. Yo estaba haciendo fotos en una pileta, eran las últimas con mi panzota, disfrutándola mucho. Llegaba el amor de mi vida. Y cuando salgo de la pileta me empieza a salir mucha agua. Llamé a mi familia: “¡Por favor! Preparen todo, las cositas del nene que tenía ahí, mi maquillaje, cargador, traeme todo porque quiero que venga a esta vida y me vea hermosa”.

—De lo que estabas preocupada...

—“Y no te olvidés del maquillaje”, me acuerdo que le dije a mi mamá porque quería estar hermosa para él. Desde el 12 de diciembre de hace siete años atrás conocí el amor verdadero y a la personita que es mi debilidad y mi todo. Agradezco, es una gran bendición.

—¿Y lo protegés mediáticamente?

—Lo protejo, no lo expongo. La que trabaja en los medios soy yo. No es él, pero cuando vamos juntos en la calle, él le dice a la gente: “No, no, ahora mamá no se va a sacar fotos”. Y lo respetan. A veces dice que no y a veces “sí, sacate con mamá, obvio”. Y un día, me acuerdo, en la calle le regalaron una figurita, “¡Sácate foto con mi mamá!“.

—Te ofrecía directamente.

—A veces grita: “¡Ahí viene Vicky Xipolitakis!“, ”Dios, Salvi".

—Te hace publicidad en el barrio.

“Los hijos nos podemos llegar a equivocar y no pensamos en los padres”

—¿Alguna vez metiste la pata en tu carrera televisiva?

—Sí, claro.

—¿Cuál te acordás, por ejemplo?

—Prefiero olvidar (ríe), pero no reniego y gracias a Dios todos evolucionamos, las cabecitas evolucionan. Antes era una niña, hoy soy una mujer. No me gustaría nunca perder esa alegría de niña que está dentro de mi corazón, pero todos vamos creciendo también. Y hoy elijo, antes no elegía.

—¿En algún momento los hiciste sufrir a tus papás? ¿Los viste llorar por tus decisiones de la vida?

—Yo creo que los hijos a veces nos podemos llegar a equivocar y no pensamos en los padres. Cuando era más chica, capaz. Yo empezaba en el ambiente, mi papá es más conservador, más griego, de proteger mucho a su familia y empezar con desfiles con ropa más ligera,,, eso a un padre le afecta.

—Lo que dirán en el barrio.

—Sí, más por el qué dirán, sí duele y lastima por cómo se dan a veces las noticias, ¿viste? Pero hoy no me tomo ni el tiempo para salir a aclarar.

—¿Cuál fue el que decís “Ay, este fue el momento más escandaloso de la vida”?

"Salv es un gran hijo y necesita tener una gran mamá, así que tengo que estar a su altura. Como mamá soy un diez y si veo que algo no está funcionando, enseguida pido herramientas: psicólogo, terapia, eso", explica

—Capaz cuando fui a ver al Papa, me encantó el recuerdo.

—Es una suerte en la vida haber conocido al Papa. ¿Tenía una energía especial?

—¡Sí, re, una energía terrible! Es como una energía que no se puede explicar, se siente. Es muy fuerte y para mí fue una gran bendición poder llegar.

—Un momento histórico.

—Sí.

—Imaginate, ¡haber estado con un Papa es algo alucinante!

—¡Sí, y argentino!

Disfrutá la entrevista completa en el video.

Fotos: Maximiliano Luna