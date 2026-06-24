Europa asume la defensa autónoma del continente y ve a Rusia estancada en Ucrania: “Perspectiva real de una derrota”

Humo y llamas en una refinería de Moscú tras un ataque con drones, 18 de junio de 2026. El impacto evidencia la estrategia de Ucrania de llevar la guerra a territorio ruso. (Reuters)

Un cambio de paradigma fundamental está redibujando la postura de los líderes europeos frente a la guerra en Ucrania. Tras más de cuatro años de conflicto, las evaluaciones estratégicas y los datos recientes de inteligencia militar e instituciones internacionales coinciden en un diagnóstico: Rusia se encamina hacia una derrota estratégica inevitable y un escenario de insostenibilidad militar y económica. Esto está impulsando a las capitales de la Unión Europea a coordinar estrategias de contención de forma autónoma, al tiempo que blindan sus instituciones frente a las represalias asimétricas del Kremlin.

La percepción de que el conflicto ha dejado de ser un empate estancado para convertirse en una progresiva degradación del poder de Moscú cobró fuerza tras los últimos análisis de seguridad estratégica publicados en el continente. Este giro coincide con una menor dependencia del paraguas de seguridad de Washington, motivada por la concentración de la atención estadounidense en Oriente Medio durante los últimos dieciocho meses.

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Con una estrategia dual —que combina la preparación ante el declive de la campaña convencional rusa con un blindaje interno sistémico—, Europa busca consolidar un rol de liderazgo inédito en casi un siglo, asumiendo la gestión directa de la seguridad en su flanco oriental.

Retroceso en el frente y desgaste económico

Humo en una refinería de Moscú tras un ataque con drones el 18 de junio de 2026. El impacto expone la estrategia ucraniana de trasladar el desgaste al interior del territorio ruso. (Reuters)

De acuerdo con los últimos reportes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), la sostenida campaña de ataques de rango intermedio por parte de Ucrania y el despliegue de drones avanzados han provocado una caída drástica en la capacidad de maniobra de las fuerzas del Kremlin. Los datos de control territorial indican que el ritmo de avance diario de las tropas rusas se desplomó de un promedio de 13,2 kilómetros cuadrados por día en 2025 a menos de 5 kilómetros cuadrados diarios en lo que va de 2026.

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A este freno geográfico se suma una crisis de personal en las filas rusas. Los informes de inteligencia occidental recopilados por el ISW señalan que las tasas de bajas mensuales de Rusia superan sistemáticamente a sus índices de reclutamiento desde diciembre pasado, consolidando un déficit que el Kremlin no ha logrado revertir y que desgasta su frente interno. Según estimaciones del Estado Mayor ucraniano citadas por analistas, Rusia registró más de 160.000 muertos o heridos graves en 2026. El reclutamiento ruso cayó cerca de 20% en el primer trimestre y, en mayo, Ucrania registró una ganancia neta de territorio por segundo mes consecutivo.

Los problemas en el frente impactan directamente en la economía rusa. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) publicó en mayo un informe que describe la guerra como económicamente insostenible en su curso actual. El informe señaló la escasez de mano de obra como la principal restricción rusa. En la misma tónica, Michael Kofman, del Carnegie Endowment, afirmó que Ucrania está “objetivamente en mejor posición” y que el tiempo juega cada vez menos a favor de Rusia.

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Fila de autos en Sebastopol, Crimea, el 1 de junio de 2026. Las restricciones de combustible por ataques ucranianos a rutas logísticas evidencian la creciente presión económica y estratégica sobre el Kremlin. (REUTERS/archivo)

Este escenario de desgaste militar y económico ha dado paso a lo que los analistas denominan una nueva confianza geopolítica en Europa. En un balance publicado por el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), los investigadores señalan que “la acumulación de reveses en las políticas económica, de defensa y exterior de Rusia esta primavera está cambiando el patrón de la guerra hacia la perspectiva real de una derrota”.

Según el PRIO, esta evolución ha permitido a las potencias del continente —lideradas por el eje de París, Berlín y Londres— delinear iniciativas de seguridad propias (como el marco del “Plan de Londres”) para gestionar los riesgos futuros de la región, marcando distancia de los intentos de negociación bilaterales entre Rusia y Estados Unidos tras la pasada cumbre de Alaska.

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Para sostener esta autonomía, la Unión Europea formalizó recientemente un paquete de asistencia de 90.000 millones de euros, blindando el financiamiento de la administración ucraniana y garantizando que dos tercios de los fondos se destinen a armamento avanzado para asegurar la sostenibilidad de Kiev a largo plazo.

En paralelo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ordenó abrir un canal diplomático con Moscú y su jefe de gabinete mantuvo llamadas con un asesor de Putin. Costa dijo que la UE no busca mediar, sino transmitir su propia posición. Con el respaldo del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, Bruselas busca asegurar que cualquier canal táctico de comunicación con Moscú responda a condiciones planteadas desde una posición de fuerza europea.

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El Escudo Democrático frente a la guerra híbrida

António Costa y Volodímir Zelenski en Bruselas, 18 de junio de 2026. La cita reafirma el giro de la UE hacia el liderazgo de su propia seguridad y la apertura de canales diplomáticos con Moscú. (REUTERS/Laia Ros)

Sin embargo, a medida que las opciones convencionales del Kremlin se reducen en el campo de batalla, las autoridades europeas advierten que la presión se trasladará por completo a la “zona gris” mediante tácticas asimétricas. Este martes, la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia del Parlamento Europeo aprobó un informe clave que califica formalmente a Rusia como la “principal amenaza externa para la integridad democrática de Europa”.

El documento, adoptado por 20 votos a favor y 9 en contra, exige un cambio radical hacia un marco de “disuasión activa” contra campañas de interferencia extranjera, manipulación informativa y ciberataques dirigidos a fracturar la cohesión social del bloque.

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El eurodiputado sueco Tomas Tobé, vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y ponente del informe, advirtió explícitamente tras la votación en Bruselas que “ningún Estado miembro puede hacer frente a esta amenaza de manera eficaz por sí solo”. Tobé urgió a implementar una agenda de reformas prácticas orientada al “refuerzo de las capacidades operativas, una mayor rendición de cuentas y una mejor preparación” colectiva.

Las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo también advierten contra los peligros de intentar normalizar los lazos con Moscú ignorando sus objetivos imperiales, y extienden las alertas a la infraestructura tecnológica global. El informe subraya la necesidad de reducir la dependencia de software y componentes provistos por terceros países de alto riesgo, apuntando específicamente a China ante posibles vulnerabilidades que permitan la transmisión de datos sensibles o el control remoto de redes estratégicas.

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