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El festejo de Sofía Jujuy en el Mundial que generó una ola de críticas: “Gracias por hacerme hincha de Argentina”

La modelo celebró un gol de la Selección desde la tribuna en Dallas, compartió el momento en Instagram y su agradecimiento a su padre desató una ola de reacciones

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Sofía “Jujuy” Jiménez publicó un video en el Mundial 2026 durante Argentina vs Austria en Dallas y su festejo por un gol de Lionel Messi se viralizó en redes (Video: Instagram)

Durante el partido entre Argentina y Austria en el AT&T Stadium de Dallas, Sofía “Jujuy” Jiménez se filmó desde la tribuna celebrando uno de los goles de Lionel Messi y lanzó una frase que se viralizó de inmediato y dividió las opiniones en las redes: “¡Te amo Messi! ¡Gracias pá por hacerme hincha de Argentina!”. El video, publicado en sus historias de Instagram junto a Mica Vázquez, acumuló miles de reproducciones en pocas horas y desató una catarata de comentarios que iban desde la emoción hasta la ironía más filosa.

La frase que más repercutió fue la última. Varios usuarios de X cuestionaron la lógica detrás del agradecimiento. “¿Hincha de Argentina? ¿No se supone que nació en Argentina?”, escribió uno. “¿De qué ibas a ser hincha si no era de Argentina?”, sumó otro. “Nadie te hace hincha de Argentina si naciste siendo argentina”, planteó un tercero. Desde la cuenta oficial de LAM (América TV) también se hicieron eco del video con una frase directa: “Qué fantasma, Jujuy”. Otros apuntaron al tono general de la celebración: “Todo lo que hace me parece sobreactuado” y “Qué vergüenza grabarse así” fueron algunos de los comentarios que circularon.

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Jujuy Jiménez no respondió a las críticas y continuó compartiendo imágenes desde el AT&T Stadium tras el partido de Argentina
Jujuy Jiménez no respondió a las críticas y continuó compartiendo imágenes desde el AT&T Stadium tras el partido de Argentina

Jujuy, sin embargo, optó por no responder a las críticas. La modelo se mantuvo en silencio frente a la repercusión y siguió compartiendo imágenes de su paso por el estadio texano. En una de ellas se la ve sentada en posición de loto sobre el césped del campo de juego, con un abanico con la bandera argentina en la mano. “Me senté en la cancha donde nuestro capitán demostró una vez más que es el más grande del mundo mundial. ¡Y aunque parezca de otro planeta, es argentino! ¡Qué orgullo!”, escribió. En otra postal posó desde el banco de suplentes. “Y estuve también sentada donde se sientan todos los jugadores. ¡Qué flash, Dios mío!… ¡Sigo sin creerlo!”, expresó.

La modelo publicó fotos en el campo de juego y en el banco de suplentes del estadio de Dallas después del triunfo de Argentina
La modelo publicó fotos en el campo de juego y en el banco de suplentes del estadio de Dallas después del triunfo de Argentina

La frase del festejo no fue un hecho aislado. Jujuy ya había recurrido a ese mismo agradecimiento a su padre días antes, durante la previa del debut argentino ante Argelia, lo que reforzó la idea de un gesto personal que repite cada vez que la emoción la desborda frente a la Selección. Más allá de la polémica, el mensaje tuvo también una lectura afectiva entre quienes se identificaron con la idea de que el amor por la camiseta celeste y blanca se transmite de generación en generación.

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La conductora llegó al Mundial 2026 como parte del grupo de figuras argentinas del espectáculo que viajaron a los Estados Unidos para seguir de cerca al seleccionado. Su presencia en el estadio de Dallas le permitió acceder a zonas reservadas para pocos: además de las tribunas, tuvo acceso al campo de juego y al banco de suplentes tras el partido, espacios que aprovechó para registrar y compartir con sus seguidores.

La presencia de Jujuy Jiménez en el Mundial 2026 formó parte del viaje de figuras argentinas del espectáculo a Estados Unidos para seguir a la Selección
La presencia de Jujuy Jiménez en el Mundial 2026 formó parte del viaje de figuras argentinas del espectáculo a Estados Unidos para seguir a la Selección

Al cierre de su paso por el estadio, Jujuy publicó una reflexión que excedió el marco del partido y apuntó a su propia trayectoria. “Los sueños están para hacerlos realidad. Por favor, no pares hasta cumplirlos. Sea lo que sea que te dicte tu corazón. De Jujuy, sin conocer absolutamente a nadie con mis 19 años, a estar hoy trabajando en un mundial (¡Sí, ya con 35, pero 16 años no son nada, vamos por muchos más!)”, escribió.

Antes del debut argentino, la modelo también había compartido una producción de fotos desde el balcón del departamento donde se hospedaba, con una microbikini de base celeste con estampado de nubes blancas y una gorra de Argentina con las tres estrellas. “Salió bookcito post siesta-pre partido. Hoy juega Argentina, a manijear fuerte, vamos con todo”, escribió en el pie de foto.

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