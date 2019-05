"¿Por qué no lo voy a mostrar? Si yo en la vida estoy en una silla en algún momento, aparezco en una silla en la televisión. No pasa nada, pero es como que nadie habla de esas cosas. O sea, estoy mejor que hace dos meses atrás, tengo que laburar menos -en algunas cosas las cumplo y en otras no-, hago kinesiología todos los días a las 7 de la mañana. Es algo lento, pero es bueno y me hace bien. Y bueno, nada, así estoy, así que mandale un beso a tu vieja y agradecele la pregunta", concluyó el reconocido periodista.