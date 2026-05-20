La FAO lidera intercambio regional sobre Guías Alimentarias sostenibles en El Salvador

Representantes de El Salvador, Guatemala, Panamá y Paraguay reforzaron la cooperación para actualizar las Guías Alimentarias regionales./(FAO El Salvador)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en El Salvador lideró un intercambio regional enfocado en las Guías Alimentarias basadas en Sistemas Alimentarios Sostenibles (SAS). Este encuentro reunió a representantes de Guatemala, Panamá, Paraguay y El Salvador con el propósito de fortalecer la cooperación y compartir experiencias en la elaboración, actualización y aplicación de estas herramientas.

Las Guías Alimentarias son fundamentales para orientar políticas públicas y hábitos alimenticios saludables, sostenibles e inclusivos en la región.

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El diálogo, promovido por la FAO, se desarrolló en modalidad virtual y contó con la participación de funcionarios de ministerios de salud, nutrición y seguridad alimentaria, así como actores de la sociedad civil, la academia y agencias de Naciones Unidas.

La licenciada Jennifer Girón, jefa de la Unidad de Nutrición y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud de El Salvador, expuso los avances nacionales en la materia, presentando el mapeo de actores involucrados y los procesos intersectoriales que respaldan el desarrollo de las guías alimentarias.

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Según la FAO, hay 17 instancias gubernamentales involucradas en estas guías, siete organizaciones de la sociedad civil, seis actores académicos y cinco agencias de Naciones Unidas, consolidando un enfoque multisectorial para abordar la seguridad alimentaria y nutricional. El mapeo de actores incluye entidades como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, la Defensoría del Consumidor, instituciones académicas y organismos internacionales, reflejando la complejidad y la amplitud de la gobernanza en torno a las guías alimentarias.

Las Guías Alimentarias orientan políticas públicas enfocadas en hábitos saludables, sostenibilidad alimentaria e inclusión social en América Latina./(FAO El Salvador)

Este intercambio regional sobre Guías Alimentarias responde a compromisos globales y regionales, como los asumidos en la Cumbre Nutrition for Growth París 2025 y el Plan de Acción Regional 2024-2028. Entre los compromisos globales destacan la inversión en políticas de nutrición, el fortalecimiento del marco regulatorio y la promoción de la participación multisectorial.

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A nivel regional y nacional, los objetivos se orientan a reducir la malnutrición, mejorar el acceso y la disponibilidad de alimentos saludables y disminuir el número de familias en inseguridad alimentaria y nutricional. Estos compromisos refuerzan la importancia de las Guías Alimentarias como herramienta clave para avanzar hacia sistemas alimentarios más saludables y sostenibles.

La FAO El Salvador, junto a sus contrapartes regionales, continúa impulsando espacios de intercambio que permitan potenciar el impacto de las Guías Alimentarias, promoviendo políticas públicas alineadas con el derecho a la alimentación, la sostenibilidad y la inclusión social en América Latina.

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¿Qué son las Guías Alimentarias y por qué son relevantes?

Las Guías Alimentarias son documentos técnicos y educativos diseñados para orientar a la población sobre una alimentación saludable, equilibrada y adaptada a los contextos culturales y productivos de cada país. Estas guías incorporan recomendaciones basadas en evidencia científica sobre los tipos y cantidades de alimentos que deben consumirse para promover la salud, prevenir la malnutrición y reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.

El proceso de actualización de las Guías Alimentarias en El Salvador cuenta con la participación de 17 instancias gubernamentales y diversos actores clave./ (FAO El Salvador)

En la región, las Guías Alimentarias se actualizan periódicamente para responder a los desafíos emergentes y a la evolución de los sistemas alimentarios. La actualización de las guías en El Salvador se enmarca en el enfoque de Sistemas Alimentarios Sostenibles, integrando criterios de salud, sostenibilidad, acceso, disponibilidad y respeto por la diversidad cultural y ambiental.

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Proceso de elaboración y actualización

El proceso de actualización de las Guías Alimentarias en El Salvador, acompañado por la FAO, se estructura en varias etapas:

Establecimiento de una estructura de gobernanza, conformada por un comité técnico, un comité ampliado y un comité directivo encargado de la toma de decisiones.

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Mapeo de políticas, programas y actores vinculados al sistema alimentario sostenible, que permite identificar sinergias y brechas.

Análisis situacional, mediante reuniones periódicas del comité técnico para revisar la situación sociodemográfica, de salud, nutrición, seguridad alimentaria y sistema alimentario.

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Talleres de socialización y validación, con la participación ampliada de actores para oficializar los procesos y validar los análisis y propuestas.

Fortalecimiento de capacidades, enfocado en el modelaje de la dieta y la definición de grupos alimenticios.

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Validación final, donde se revisan los problemas priorizados y los grupos de alimentos definidos.

Este proceso, que se extiende desde mayo de 2025 hasta abril de 2026, cuenta con el acompañamiento técnico de la FAO a nivel nacional y subregional.