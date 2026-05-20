Tras la muerte de Totó la Momposina, recuerdan que hay un mural en su honor cerca a Bogotá: está junto al de Jaime Garzón

La artista falleció a los 85 años rodeada de su familia en Celaya (México) - créditos @bogotart/IG | @guache_art/IG | archivo Colprensa / Álvaro Tavera

En redes sociales continúan los homenajes en medio de los mensajes de condolencia que circularon desde la mañana del martes 19 de mayo de 2026, cuando una publicación de los hijos de Totó la Momposina en Instagram confirmó su fallecimiento por un infarto de miocardio.

El círculo cercano de Sonia Bazanta Vides, nombre de pila de la artista de 85 años, informó que la muerte ocurrió dos días antes, el domingo 17 de mayo, en Celaya (México). La cantautora era oriunda del municipio de Talaigua Nuevo, en Bolívar.

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Por todo lo anterior, una de las publicaciones que más reacciones ha tenido en redes sociales es la del artista urbano colombiano Óscar González, más conocido como Guache.

La artista será velada en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional - crédito archivo Colprensa | Luisa González

Para el artista visual y muralista, oriundo de Sogamoso (Boyacá), como para muchos colegas de otras corrientes, la figura de Totó la Momposina no pasó inadvertida. Junto con la cuenta @bogotart, compartió un homenaje a la artista que incluye la imagen de la maestra y la leyenda “Si se olvidan las raíces, se deja de tener valores”, una frase que dejó en vida.

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El mural de Totó la Momposina junto al de Jaime Garzón está ubicado cerca de Bogotá

El mural se encuentra en un conjunto de casas ubicado en el municipio de Funza, Cundinamarca. Esta población se encuentra a 45 minutos en promedio de distancia en auto, y las salidas más rápidas son por los corredores de la calle 13 y la calle 80 (occidente de Bogotá).

En la publicación de Instagram que se compartió el martes 19 de mayo de 2026, la imagen viene acompañada de este mensaje: “Buen viaje a una de las artistas que más trabajó por el Folklore y la Cultura Colombiana, una artista a la que músicos de todo el mundo le remixaron sus temas para ser convertidos en canciones de electrónica, cumbia villera o baladas”.

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El mural está ubicado en el municipio de Funza (Cundinamarca) - créditos @bogotart/IG | @guache_art/IG

Al final, la conclusión fue “¡La voz de Totó será eterna!”

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que en la fachada conjunta al del mural de Totó la Momposina, Guache también plasmó otra obra de arte urbano para recordar los 25 años del homicidio del periodista Jaime Garzón, perpetrado por sicarios el 13 de agosto de 1999, en Bogotá, y cuando el abogado, docente y también humorista se dirigía rumbo a su lugar de trabajo: los estudios de la emisora Radionet.

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González compartió la imagen del mural de Garzón de su perfil de Instagram el 13 de agosto de 2024, y la frase que dijo en vida el activista y que acompaña la creación artística es: “Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente”.

Este fragmento hace parte del artículo 11 de la Constitución, traducido por los indígenas arhuacos, y que Garzón pronunció durante la conferencia que dictó en la Universidad Autónoma de Occidente (Cali, Valle del Cauca), el 14 de febrero de 1997.

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Al lado derecho de la fachada donde está el mural de Totó la Momposina se encuentra el homenaje a Jaime Garzón - crédito @guache_art/IG

El mural en homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá

El inicio de 2026 también quedó marcado por la tragedia aérea que sacudió al mundo del entretenimiento en Colombia, luego de la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez.

Producto del siniestro, en Bogotá se inauguró un mural por parte del artista callejero May Rojas en la Calle del Color (un proyecto de arte urbano), al sur de Bogotá, y que se ha transformado en uno de los homenajes urbanísticos más destacados al cantante caldense de 34 años que perdió la vida el 10 de enero de 2026.

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La obra constituye un símbolo del valor del esfuerzo y la disciplina en el mundo de la música popular colombiana y se inserta en la emergente corriente que redefine el paisaje cultural de la localidad de Ciudad Bolívar.

Así fue cómo el artista May Rojas, cuyo verdadero nombres es Michael, plasmó su homenaje al artista de música popular en la localidad de Ciudad Bolívar - crédito @mayrojasart/IG

La magnitud de la expresión de duelo se refleja en la respuesta de la comunidad, que organizó conciertos conmemorativos, altares públicos y ceremonias religiosas en memoria de Jiménez desde el accidente en Paipa, Boyacá.

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El mural, ubicado en el sector Mirador del Paraíso, se ha convertido en un punto de encuentro para visitantes y vecinos del sur de la capital.

El creador de la obra, Michael Esteban Rojas —conocido como May Rojas (@mayrojasart)— nació en Caldas y eligió específicamente el sur de Bogotá para plasmar el homenaje, argumentando que en esa zona se está gestando una transformación profunda gracias a proyectos como Bogotá Colors.

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May Rojas destacó sobre el mural de Yeison Jiménez, que el artista tenía "una voz que representa esfuerzo, raíz y orgullo popular" - crédito @mayrojasart/IG

En palabras de Rojas a través de sus redes sociales: “Aquí está pasando algo grande. Con mi proyecto Bogotá Colors, estamos transformando el territorio con arte y tours comunitarios, para que descubras un lado de Bogotá que casi nadie conoce”.

El acceso a la obra fue detallado por el propio muralista que le explicó a los interesados a subir desde el portal de Transmilenio Tunal hasta la última estación del Transmicable, Mirador del Paraíso.

El joven muralista May Rojas explicó como llegar al punto ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar - crédito @mayrojasart/IG