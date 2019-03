"Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto", advirtió Tinelli, en medio de fuertes rumores sobre una eventual candidatura electoral, que el oriundo de Bolívar que se identifica con el peronismo podría orientar en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Y a la vez que sostiene que Mauricio Macri y Cristina Kirchner son las dos caras de la misma moneda, se muestra muy entusiasmado con el posible lanzamiento de Roberto Lavagna como candidato presidencial: el vice de San Lorenzo y el ex ministro de Economía mantuvieron un encuentro días atrás que se prometieron repetir en breve.