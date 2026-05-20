“Arriba los atrevidos”: dos menores se filmaron tras robar un auto, viralizaron el video y los detuvieron

El video que viralizó la banda luego de uno de sus asaltos

Las policías de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, luego de un trabajo en conjunto, detuvieron a dos adolescentes acusados de integrar una banda -conformada totalmente por menores de edad- dedicada al robo de autos, tanto en territorio bonaerense como en la Capital Federal. Buscan al resto de los acusados.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el operativo coordinado entre ambas fuerzas incluyó ocho allanamientos simultáneos realizados esta madrugada en la localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda.

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Uno de los menores detenido

La investigación se originó tras un violento asalto en la Ciudad de Buenos Aires, en el que la banda se filmó luego de llevarse un auto. En las imágenes, a las que accedió este medio, se observa al grupo de menores con armas y arriba del vehículo mientras circulaban después del asalto.

El video, que publicaron en Instagram, lo acompañaron con algunos escritos, en los que se jactaban de la impunidad con la que dieron el golpe. “Arriba los atrevidos” y “jueves de Jeep”, fueron los mensajes que acompañaron la filmación y que rápidamente se viralizaron.

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De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, tras un intercambio de información entre ambas fuerzas y el análisis minucioso de datos informáticos y fílmicos, el Gabinete de Tácticas Operativas (GTO) de la policía provincial prestó colaboración para realizar las tareas de campo, que ayudaron para avanzar en la investigación.

Así fueron los allanamientos

Según detallaron, los trabajos de inteligencia y seguimiento permitieron individualizar y cercar los domicilios de los imputados en la zona sur del conurbano. En total fueron ochos los puntos marcados por los investigadores.

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El operativo involucró a personal de los gabinetes de prevención de varias seccionales de Avellaneda, Florencio Varela, Lanús, Quilmes y Berazategui, junto a efectivos del Destacamento Operativo Dock Sud, la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de Avellaneda y personal de Cuerpo.

Todo el despliegue se realizó bajo órdenes del Juzgado de Garantías del Joven Nº 01 y el Fuero de Responsabilidad Penal y Juvenil N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Nacional de Menores N°5, Secretaría 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El otro de los adolescentes que cayó preso

Como resultado, se logró la detención de dos integrantes principales de la banda, ambos menores de edad: M. T. G.(13 años) y V. M. B. (16 años).

El procedimiento también permitió el secuestro de una réplica de arma de fuego y llaves de ignición de automóviles robados, elementos que fueron señalados como pruebas de alta relevancia criminal en la causa. En el resto de los objetivos, el operativo resultó sin moradores o sin el hallazgo de los sospechosos buscados.

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Las fuentes aclararon que ambos detenidos permanecen bajo resguardo “en el marco del régimen penal de minoridad vigente”, mientras que las fuerzas de seguridad mantienen tareas de inteligencia y operativos conjuntos para localizar y detener al resto de los integrantes de la banda.

Según las fuentes policiales, la información obtenida en los allanamientos y el posterior análisis del material incautado, en particular la réplica de arma de fuego y las llaves de ignición, podrían vincular a los sospechosos con otros hechos similares en la región.

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Los elementos incautados

El procedimiento fue coordinado por la Comisaría Avellaneda 3ra y supervisado por la Superintendencia Región AMBA Sur I, en articulación con el Fuero de Responsabilidad Penal y Juvenil de Avellaneda y la Justicia de Menores de la Ciudad de Buenos Aires.

La imputación es por robo agravado por haberse cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, y por haberse perpetrado en lugar poblado y en banda.

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