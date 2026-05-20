Gustavo Petro se refirió a la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia: “Estamos abiertos para el diálogo”

Elizabeth García Carrillo, embajadora de Colombia en Bolivia, fue declarada persona non grata por el Gobierno boliviano - crédito Cric

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia difundió un comunicado en el que el Gobierno encabezado por Rodrigo Paz Pereira informó que la decisión de expulsar a la embajadora de Colombia en ese país, Elizabeth García, fue adoptada “en ejercicio de sus atribuciones soberanas y conforme al derecho internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”.

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro se pronunció en una entrevista con Caracol Radio. El mandatario señaló que Colombia está abierta al diálogo y pidió revisar en detalle la situación que afronta el país.

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