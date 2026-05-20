Asaltan en vivo al periodista Fernando Vargas durante transmisión deportiva en Cuernavaca

El periodista se encontraba haciendo un enlace en directo, por lo que el asalto del que fue víctima quedó filmado y fue mostrado en tiempo real a la audiencia del programa deportivo. (Crédito: captura de pantalla | redes sociales)

El periodista deportivo Fernando Vargas fue víctima de un asalto mientras realizaba una transmisión en vivo para el programa Activo Deportes en Cuernavaca, Morelos, donde un hombre armado lo interceptó cuando permanecía estacionado dentro de su vehículo y, bajo amenazas, le exigió entregar sus pertenencias frente a la cámara que continuó grabando el momento del atraco.

Los hechos se reportaron la noche de este martes 19 de mayo mientras el comunicador realizaba un enlace en directo desde calles de la capital de Morelos. El video, que posteriormente comenzó a circular en redes sociales, documentó cada momento del asalto y mostró cómo el agresor se acercó al automóvil para exigirle las llaves, teléfonos celulares y carteras —al periodista y a sus acompañantes—.

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Durante la transmisión se observa a un sujeto abrir la puerta del auto del comunicador, ‘cortar cartucho’ y ordenar: “La llave rápido. Llave, teléfonos y carteras, rápido”, mientras el periodista respondió entregando sus objetos personales. Posteriormente, el agresor insistió en que le entrega su teléfono celular lo y obligó a bajar del vehículo.

En las imágenes también se escuchó a Fernando Vargas pedir calma en repetidas ocasiones y solicitar a sus acompañantes que bajaran del vehículo para evitar que la situación escalara. El asaltante continuó amenazando a las víctimas y les ordenó retirarse del lugar una vez consumado el robo.

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Un asaltante irrumpe en el vehículo del periodista Fernando Vargas mientras hacía un enlace en directo.

El registro audiovisual evidenció que el comunicador mantuvo la calma durante el atraco mientras obedecía las instrucciones del delincuente.

Por otro lado, durante esos momentos de tensión, se puede ver al conductor estelar del programa Activo Deportes en el estudio, sorprendido e indignado por el delito que está presenciando y del que está siendo víctima su compañero.

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El video del asalto comenzó a difundirse en redes sociales

Tras el incidente, la grabación del asalto comenzó a compartirse ampliamente en redes sociales, donde usuarios señalaron que el caso volvió a exhibir los problemas de inseguridad que persisten en Morelos y la vulnerabilidad a la que se enfrentan periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante coberturas en vía pública.

El atraco ocurrió durante la noche, mientras Fernando Vargas realizaba su trabajo periodístico, situación que generó reacciones entre usuarios y seguidores del programa deportivo.

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Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades de Cuernavaca no informaron sobre personas detenidas relacionadas con el asalto ni emitieron detalles sobre el avance de las investigaciones.