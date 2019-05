"Al principio no sabía lo que me estaba pasando, no me entendía, no me conocía. Investigando, preguntando por Internet, la típica, terminé descubriendo lo que era. No sé si encasillarme en algún lado porque es muy difícil encasillar a un ser humano. Cuando se lo conté a mi familia, a mi papá le costó más, mi vieja siempre estuvo para apoyarme. Pero al final siempre estuvieron ahí y nunca me dejaron solo", agregó.