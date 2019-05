"Estaba colgada de cuanto cartel había en Buenos Aires, de todos lados, gigantografías, en el subte. Me acuerdo que una vez me tuve que bajar porque estaba la publicidad y la gente me miraba como diciendo '¡Es ella!'", describió Claudia el suceso que vivió por aquellos días. Y que sigue, como un eco que no pierde fuerza. "¡Es increíble! Hay gente que me reconoce acá en la playa, en Miami, o se acuerdan cuando me van a ver al teatro se acuerdan".