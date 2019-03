"Me quede muda, no lo podía creer. Pero por respeto a un gran compañero no quiero opinar. A Emilio Disi lo amé, era tan compañero y tan genial. Él no está para defenderse. Ahora a esta altura que se largue esto, la verdad que no entiendo por qué", opinó Susana Giménez sobre este escándalo en Los ángeles de la mañana.